桃園溫州公園1男遭詐團打死 桃院裁定3嫌羈押禁見

23歲陳姓男子被發現陳屍溫州公園步道。記者楊湛華／攝影 桃園市桃園區溫州公園昨天驚傳命案，23歲陳姓男子疑因出借銀行存摺，捲入詐騙案件，想要抽身引發糾紛，遭人毆打凌虐後丟包公園，傷重不治；桃園地檢署偵辦此案，認定梁姓、施姓和王姓等男子罪嫌重大，且有串滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，今天凌晨獲准。

陳男女友表示，陳男曾將銀行帳戶借人，拿到約4萬元報酬，但因爲陳男沒說，不清楚帳戶後來用途，只記得雙方為此有過紛爭。前晚，借帳戶的人約陳男見面，心裡雖然擔心，但陳男說帳戶已經拿回來了，並說「事情都處理好了」，所以放心讓他外出，怎料一去不回。

陳男母親指出，陳男在家排行老三，雖然交友廣闊，也有紋身，但謹守分際，未加入幫派，也不會踩法律紅線。雖有出借帳戶，但應該不是想要犯案，後來也是為了拿回帳戶引發爭議。

陳男5日凌晨被人發現倒臥溫州公園，屍體經檢警相驗，身上有多處挫瘀傷，臀部更大片瘀傷，整個發紫，疑生前遭人虐打，昨下午解剖進一步釐清死因；檢警偵辦此案，也循線找到梁男等人，但梁男等人對案情均避重就輕。

檢警調查，陳男身上的傷至少2、3種凶器造成，但全案目前僅扣得一支鋁棒，尚有凶器下落不明。而且，梁男稱帳戶買賣是合法投資也與常情不符，再加上全案涉及殺人重罪，可能有共犯未到案，因此向法院聲請羈押禁見。