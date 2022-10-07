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國安基金112億元護了誰？ 除了台積電也有鴻海和「這檔」

【早晨財經速解讀】國安基金進場57天砸百億 外資回補有機會？

桃園溫州公園1男遭詐團打死 桃院裁定3嫌羈押禁見

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

23歲陳姓男子被發現陳屍溫州公園步道。記者楊湛華／攝影
23歲陳姓男子被發現陳屍溫州公園步道。記者楊湛華／攝影
桃園市桃園區溫州公園昨天驚傳命案，23歲陳姓男子疑因出借銀行存摺，捲入詐騙案件，想要抽身引發糾紛，遭人毆打凌虐後丟包公園，傷重不治；桃園地檢署偵辦此案，認定梁姓、施姓和王姓等男子罪嫌重大，且有串滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，今天凌晨獲准。

陳男女友表示，陳男曾將銀行帳戶借人，拿到約4萬元報酬，但因爲陳男沒說，不清楚帳戶後來用途，只記得雙方為此有過紛爭。前晚，借帳戶的人約陳男見面，心裡雖然擔心，但陳男說帳戶已經拿回來了，並說「事情都處理好了」，所以放心讓他外出，怎料一去不回。

陳男母親指出，陳男在家排行老三，雖然交友廣闊，也有紋身，但謹守分際，未加入幫派，也不會踩法律紅線。雖有出借帳戶，但應該不是想要犯案，後來也是為了拿回帳戶引發爭議。

陳男5日凌晨被人發現倒臥溫州公園，屍體經檢警相驗，身上有多處挫瘀傷，臀部更大片瘀傷，整個發紫，疑生前遭人虐打，昨下午解剖進一步釐清死因；檢警偵辦此案，也循線找到梁男等人，但梁男等人對案情均避重就輕。

檢警調查，陳男身上的傷至少2、3種凶器造成，但全案目前僅扣得一支鋁棒，尚有凶器下落不明。而且，梁男稱帳戶買賣是合法投資也與常情不符，再加上全案涉及殺人重罪，可能有共犯未到案，因此向法院聲請羈押禁見。

法院漏夜審理，認為全案若不羈押禁見，恐影響後續偵辦及訴訟進行，即使給予重保，也不足以保證犯嫌之間勾串、滅證等情，因此裁准。

桃園地院裁定溫州公園3嫌羈押禁見。記者陳俊智/攝影
桃園地院裁定溫州公園3嫌羈押禁見。記者陳俊智/攝影

桃園 幫派 命案

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