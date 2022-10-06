走路碰撞成導火線？南投某科大傳濺血 學長押人不成反被捅

南投某所科技大學五專部兩名學生疑因走路碰撞，雙方發生糾紛，其中一人不滿挨揍，找8、9名學長助陣，一名學長動手押人時，反遭被押學弟持美工刀捅傷，臉部受傷；校方表示，受傷學生已送醫，後續對相關學生做情緒管理上的輔導。

據了解，該科大五專部2名一年級學生因故發生糾紛，在課堂上發生爭吵，兩人在老師面前大打出手，經同學將他們拉開，老師上前制止後，看似落幕。未料，身穿白衣的同學不滿被打，竟去二年級找了8、9名學長，幫自己出氣。

這票學長因此在下課時到學弟班級助陣，多數學長站在門口叫囂，直呼「輸贏啦」、「乎死啦」、「衝啦」等挑釁話語，也有人與「撂人」的學弟動手搶同學的手機、背包，見被欺負的同學因此落淚，仍不罷休，甚至架他脖子要將他拖出教室外。

而被欺負的學生遭架脖子，被連推帶拉被押走時，突然拿出美工刀反擊，一名學長臉部因此受傷濺血，事發過程也被其他學生全程拍下，且被放上網路引發議論。

校方表示，該糾紛是因為雙方走路發生碰撞所引起，兩名同學為此爭執，後續更因自衛性行為，不小心致使另名學生受傷，事發後，校安中心立刻進行送醫、通知家長等相關處置，並訪談當事學生，將對相關學生做情緒管理上的輔導。