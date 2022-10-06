快訊

北韓12架戰機和轟炸機升空 南韓出動30架軍機對峙1小時

走路碰撞成導火線？南投某科大傳濺血 學長押人不成反被捅

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投某所科技大學五專部兩名學生疑因走路碰撞，雙方發生糾紛，其中一人不滿挨揍，找8、9名學長助陣，一名學長動手押人時，反遭被押學弟持美工刀捅傷，臉部受傷；校方表示，受傷學生已送醫，後續對相關學生做情緒管理上的輔導。

據了解，該科大五專部2名一年級學生因故發生糾紛，在課堂上發生爭吵，兩人在老師面前大打出手，經同學將他們拉開，老師上前制止後，看似落幕。未料，身穿白衣的同學不滿被打，竟去二年級找了8、9名學長，幫自己出氣。

這票學長因此在下課時到學弟班級助陣，多數學長站在門口叫囂，直呼「輸贏啦」、「乎死啦」、「衝啦」等挑釁話語，也有人與「撂人」的學弟動手搶同學的手機、背包，見被欺負的同學因此落淚，仍不罷休，甚至架他脖子要將他拖出教室外。

而被欺負的學生遭架脖子，被連推帶拉被押走時，突然拿出美工刀反擊，一名學長臉部因此受傷濺血，事發過程也被其他學生全程拍下，且被放上網路引發議論。

校方表示，該糾紛是因為雙方走路發生碰撞所引起，兩名同學為此爭執，後續更因自衛性行為，不小心致使另名學生受傷，事發後，校安中心立刻進行送醫、通知家長等相關處置，並訪談當事學生，將對相關學生做情緒管理上的輔導。

經了解，持美工刀的專一學生近期喪父，情緒狀況不佳；而受傷學生送醫後診治，臉頰有穿刺傷，但性命無虞；警方表示，今查知該案後立刻派員前往學校了解，目前雙方均未提告，後續將連絡相關當事人到案說明，全案釐清後，再依法偵辦。

南投某科大五專部學生雙方因糾紛互毆，其中一人不滿挨揍，找學長助陣押人，學長反遭被押學弟持美工刀捅傷臉頰。圖／讀者提供
南投某科大五專部學生雙方因糾紛互毆，其中一人不滿挨揍，找學長助陣押人，學長反遭被押學弟持美工刀捅傷臉頰。圖／讀者提供

南投 性行為

延伸閱讀

擔心流感爆發疫情 南投5天有2.2萬餘民眾施打流感疫苗

南投「二朵花」賽茶被查出是越南茶 茶農被起訴

「南投茶博 X 咖啡巧克力節」10／8盛大登場！順遊南投6大人氣景點

元大幸福日走訪南投 志工寓教於樂上理財課

相關新聞

23歲男疑捲詐騙案遭凌虐丟包公園慘死 生母說話了

桃園市桃園區溫州公園昨天驚傳命案，23歲陳姓男子疑因出借銀行存摺，捲入詐騙案件，想要抽身引發糾紛，遭人毆打凌虐後丟包公園...

預備殺人再涉地下洗錢 北市大同區角頭吳明達羈押禁見

台北市大同區角頭威震集團董事長吳明達，涉嫌買凶狙殺「芳明館」大哥失敗，找槍手掃射「芳明館」據點，檢方依預備殺人罪起訴吳後...

影／南投專科生互毆撂學長 學長押人不成被捅傷

南投某所科技大學五專部兩名學生疑因走路碰撞，雙方發生糾紛，其中一人不滿挨揍，找8、9名學長助陣，一名學長動手押人時，反遭...

威震集團吳明達二度拘提 剛要出門就被警方一擁而上

「威震集團」董事長吳明達因涉及多起槍擊案，另涉經營賭場與地下匯兌，前天遭台北市警方二度拘提，警方指出，去年底新北李姓建商...

桃園溫州公園男被毆死 涉案3男1女殺人罪送辦

桃園市23歲陳姓男子昨天清晨被發現陳屍桃園區溫州公園，背部、臀部大片瘀傷，疑生前遭虐打。警方陸續拘提3男1女到案，但眾人...

影／通緝犯遇盤查跑輸百米 謊報哥哥年籍資料被警拆穿

台南38歲王姓男子為台南地檢署發布槍砲、毒品通緝犯，為躲避警方查緝，平時詳背哥哥年籍資料，前天在安南區安和路上某銀行形跡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。