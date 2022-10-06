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預備殺人再涉地下洗錢 北市大同區角頭吳明達羈押禁見
台北市大同區角頭威震集團董事長吳明達，涉嫌買凶狙殺「芳明館」大哥失敗，找槍手掃射「芳明館」據點，檢方依預備殺人罪起訴吳後，查出吳另涉及網路博奕、地下匯兌等案件，日前在三溫暖拘提吳到案，訊後聲押禁見。
台北地院今天下午召開羈押庭，法官審理認為，依檢警提示相關證據資料，吳明達犯組織犯罪防制條例主持操縱指揮犯罪組織罪、刑法意圖營利聚眾賭博罪、洗錢罪等犯罪嫌疑重大，裁准羈押禁見2月。
檢警調查，吳明達2022年4月因上千萬元的債務糾紛，唆使幫眾持衝鋒槍掃射「芳明館」的據點原生企業公司，也查出他花500萬元找槍手想要狙殺「芳明館」大老黃清源。
吳到案否認買凶殺人，檢察官上月27日偵結，依預備殺人罪起訴吳、槍手等5人，進一步追查再發現，吳還涉及網路賭博、地下匯兌案，前天再度發動搜逮捕吳，檢警偵辦後，對吳聲請羈押禁見。
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