預備殺人再涉地下洗錢 北市大同區角頭吳明達羈押禁見

活躍於台北市大同區的「威震集團」董事長吳明達（前）。記者胡經周／攝影

台北市大同區角頭威震集團董事長吳明達，涉嫌買凶狙殺「芳明館」大哥失敗，找槍手掃射「芳明館」據點，檢方依預備殺人罪起訴吳後，查出吳另涉及網路博奕、地下匯兌等案件，日前在三溫暖拘提吳到案，訊後聲押禁見。

台北地院今天下午召開羈押庭，法官審理認為，依檢警提示相關證據資料，吳明達犯組織犯罪防制條例主持操縱指揮犯罪組織罪、刑法意圖營利聚眾賭博罪、洗錢罪等犯罪嫌疑重大，裁准羈押禁見2月。

檢警調查，吳明達2022年4月因上千萬元的債務糾紛，唆使幫眾持衝鋒槍掃射「芳明館」的據點原生企業公司，也查出他花500萬元找槍手想要狙殺「芳明館」大老黃清源。