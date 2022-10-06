威震集團吳明達二度拘提 剛要出門就被警方一擁而上

「威震集團」董事長吳明達因涉及多起槍擊案，另涉經營賭場與地下匯兌，前天遭台北市警方二度拘提，警方指出，去年底新北李姓建商住所遭開槍警告、萬華原生企業遭槍擊、士林民宅被開槍等三起槍擊案，槍手都與吳明達有關。

吳明達前天在淡水住處，小弟正要開車送他外出，埋伏警方與霹靂小組立即一擁而上。

吳明達看到警方上門相當錯愕，不斷說：「我是做愛心的」，並強調與警方掌握的多起案件無關。

吳明達去年與建商發生財務糾紛，涉嫌唆使以前擔任他司機的蔡姓男子到建商住處開槍警告。

今年初，建商找到台北市芳明館老大黃清源居中協調，吳明達疑不滿黃清源出面，透過身邊人出錢要找槍手暗殺黃，但槍手臨陣退縮，反投靠黃清源，並設局誘騙吳明達的人到旅館，招供出背後主使是吳明達。

今年4月，林姓槍手持衝鋒槍，掃射黃清源開設的開發公司，事後帶槍投案，警方查出林是吳明達相關的天龍企業員工，不到一個月，曾擔任吳明達隨扈的吳姓男子，又在士林區對民宅開槍。

吳明達今年六月被警方拘提，三百萬元交保，警方繼續追查，發現吳明達除涉及多起槍擊案外，也涉嫌經營賭場與地下匯兌。

吳明達涉嫌經營麻將賭場，為隱匿金流，與台南謝姓地下匯兌業者合作，由小弟人頭帳戶當掩護，賭場收入、支出從小弟帳戶匯流到地下匯兌業者處洗錢。吳明達的賭場規模不小，最少都是三千元一底的麻將，一個月的簽帳單至少高達數百萬。

警方查出，「威震集團」的張姓幹部，三年前涉及毒品、藥事法，疑似偷渡到對岸，警方掌握吳明達所掌握賭場，今年3月匯出四千萬到對岸，收款人就是張姓幹部。

多起槍擊案涉案人都與他有關連，吳明達坦承好像有看過這些人，但因為品性不佳等各種原因，早已將他們辭退，犯案與他無關。

吳明達被依組織、賭博、銀行法及洗錢等罪嫌，昨天移送台北地檢署，目前檢方已經聲押。