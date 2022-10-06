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23歲男疑捲詐騙案遭凌虐丟包公園慘死 生母說話了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市桃園區溫州公園昨天驚傳命案，23歲陳姓男子疑因出借銀行存摺，捲入詐騙案件，想要抽身引發糾紛，遭人毆打凌虐後丟包公園，傷重不治；檢警今解剖陳男遺體，家屬希望檢警查清真相，法院能夠重判，讓凶手都有應得報應。

陳男女友表示，陳男曾將銀行帳戶借人，拿到約4萬元報酬，但因爲陳男沒說，不清楚帳戶後來用途，只記得雙方為此有過紛爭。前晚，借帳戶的人約陳男見面，心裡雖然擔心，但陳男說帳戶已經拿回來了，並說「事情都處理好了」，所以放心讓他外出，怎料一去不回。

陳的女友也說，陳男原本說出去一小時，但三個小時都沒消息，後來打電話也沒人接，心裡就覺得可能出事。因為陳男是被綽號「多多」女性朋友約出去，所以第一時間有聯絡對方，但對方回應避重就輕，不回答陳男去向，更惱羞成怒，嗆聲「不要再煩我」等於，可後來人也是在她住處附近的溫州公園找到。

家屬指出，陳男在家排行老三，雖然交友廣闊，也有紋身，但謹守分際，未加入幫派，也不會踩法律紅線。雖有出借帳戶，但應該不是想要犯案，後來也是為了拿回帳戶引發爭議。

陳男母親哽咽泣訴，養大一個孩子不容易發，就這樣被人活活打死，看到遺體遍體鱗傷，真的認不出來，凶手手段真的殘忍。

陳男母親表示，自己不想跟凶手和解，也不要任何賠償，只希望凶手得到應有報應，也希望司法重判，給兒子一個交代。

案發後，警方昨天陸續帶回綽號「多多」的女子和3名涉案男子，4人對案情多避重就輕，僅稱負責約人和載送，強調沒有動手。警方今天下午近2時做完筆錄，全案依殺人罪移送桃園地檢署複訊。

陳男母親強調兒子交友廣闊，但不會踩法律紅線。記者陳俊智/攝影
陳男母親強調兒子交友廣闊，但不會踩法律紅線。記者陳俊智/攝影

桃園 兒子 幫派

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