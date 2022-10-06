影／通緝犯遇盤查跑輸百米 謊報哥哥年籍資料被警拆穿

台南38歲王姓男子為台南地檢署發布槍砲、毒品通緝犯，為躲避警方查緝，平時詳背哥哥年籍資料，前天在安南區安和路上某銀行形跡可疑，員警到場盤查時，便立即往外跑，「你嘜走！」經員警追了近百公尺，在遊藝場外將他制伏，進而發現其通緝犯身分，將他解送歸案。

台南市警三分局安順所警員陳立愷、方韋文執行巡邏勤務時，在安南區安和路銀行簽巡期間，接獲銀行保全反映，1名男子至櫃台辦理業務，情緒不穩且形跡可疑，員警聽後便上前盤查。未料，男子一看到警察，直接轉頭，拔腿狂奔，員警見狀察覺有異，立即追上。

最後，該男子體力不支，員警在距離100公尺遠的遊藝場外，將他制伏。經盤查身分，他謊稱未帶證件且忘記身分證字號，僅能提供姓名及出生年月日，員警見狀更覺可疑，並以警用電腦查詢，發現系統所顯示的照片與男子不同，當場拆穿謊言。