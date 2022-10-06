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高雄摩鐵傳怪味 他走道上裝路人甲仍被警識破
台中市李姓男子2日投宿高市一家汽車旅館，翌日上午房內飄出怪味，警方獲報趕抵，敲門無人回應，正當警方會同房務員要進房時，李卻光腳丫出現走道，裝路人甲被警攔下後緊張發抖，假報弟弟資料，被警方識破是竊盜通緝犯，還躲在房內拉K。
三民一警分局哈爾濱派出所警方，前天上午7時執行巡邏勤務，位於三民區熱河二街一家汽車旅館業者通報，指有房客房間內飄散出一股怪味，警網趕抵查看。
當時警方在門外多次敲門，均無人回應，擔心房內有狀況，正準備會同房務人員進房查看時，李姓男子（30歲）突然赤腳出現在走道，看到警方，還佯裝沒事想走過，被警方一把攔下。
警方盤問李男身分時，李緊張全身直發抖，還隨口報了弟弟的資料，被警方識破，才爆出真實身分，結果警方一查，發現他8月底被台中地檢署發布竊盜通緝。
警方帶李男進房後，發現當時他在屋內吸食K他命毒品，警訊後依法解送台中地檢署歸案，並另案依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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