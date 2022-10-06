爆了！台南高中生在校把玩玩具手榴彈 法官判不罰

台南某私立高中8月間課間休息，有高三生攜帶玩具槍及玩具手榴彈到校交流，林姓少年把玩手榴彈不慎引爆，巨大聲響引起學生恐慌，所幸他僅手掌麻痛並無大礙，初步鑑定該槍彈無殺傷力，林涉違反社會秩序維護法送辦，法官認無法證明他有何種不正當目的危害安全之虞判不罰。

警方調查，林姓少年8月16日攜帶模型槍4支、瓦斯鋼瓶1瓶、模型手榴彈1顆、鋁彈1盒、消音管1支、小型鋼瓶10瓶、尖頭鉛彈3盒、飛鏢彈8袋、彈殼21個、鉛彈頭1盒到教室內，林拿出模型槍4支供在場同學觀看，並在教室後方把玩模型手榴彈，過程中模型手榴彈因不明原因發生爆炸，造成他手部麻木感，同學遭受驚嚇。

案發隔天，林及家長等相關人員在教官陪同下，前往第四警分局陳述案情，遭依違反社會秩序法送辦。

林於警詢時說，因為前天有聽到其他同班同學會在16日攜帶模型槍到學校，後來跟張姓同學聊到，張說會帶一把模型槍來學校，所以就想說也把他所有的模型槍、模型手榴彈帶來學校；當時僅有他在教室後方區域把玩模型手榴彈。

另同姓學生說，他在下課時間整理教室後方置物櫃時，突然聽到被對方呼叫其名字，轉身後發現有東西丟過來，他本能的去接住，發現是酷似手雷的東西，被嚇到不敢亂碰，對方朝他走來，他才將該酷似手雷的東西放回對方手上。

張姓學生表示，教官跟老師有來教室詢問有沒有人帶違禁品，他有坦承攜帶相關物品，但只有放在書包，都沒有把玩，並交給教官保管。沈姓學生也說，他有自首，並交出模型槍1把，但當天他的模型槍都放在書包沒有拿出來玩。

台南簡易庭認為，林是否有將模型槍給同學觀看及投擲模型手榴彈，林與證人間陳述已有出入。況縱認林確有投擲模型手榴彈，惟扣案模型手榴彈，是否足以對人體或其皮肉層造成傷害，既未經相關機關鑑驗，是否確具殺傷力，不能證明。