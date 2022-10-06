曾槍殺北聯幫主 角頭吳明達假釋後涉洗錢首遭聲押

威震集團董事長吳明達，被控涉入雙北地區3起重大槍擊案，且經營職業麻將賭場抽頭，另透過地下匯兌模式，匯出1筆2千萬元鉅款到大陸，台北市刑大追查，這筆錢疑是交給遭通緝的威震集團張姓副董事長使用；台北地檢署認為，涉案槍手都與威震集團有關，懷疑吳明達在幕後操縱指使，全案有串滅證之虞，訊後依組織、洗錢、賭博等罪聲請羈押禁見。

吳明達曾因槍殺前北聯幫幫主唐重生入獄，2017年假釋出獄，如果涉案被判處有期徒刑確定，假釋將會撤銷，這也是吳明達出獄以來，首次因案遭檢方聲請羈押禁見，消息傳出，讓不少道上人士議論；至於協助地下匯兌的男子謝耀德，聲稱只是幫忙匯款，其他事情都沒参與，檢方諭令50萬元交保，職業賭場丁姓負責人請回。

唐重生曾和資深女藝人胡慧中有過一段情，兩人曾公證結婚，唐重生甚至為佳人金盆洗手、退出黑幫，婚後隔年被槍殺；巧的是，18年前唐重生身亡的地點，是在台北市農安街一處一樓店面，這次檢警搜索與吳明達有關的麻將賭場，也剛好位在農安街上，附近還有間知名魚翅餐廳，讓專案小組直呼太過巧合。

據了解，吳明達否認涉及教唆槍擊與博弈抽頭，強調都是遭人設局陷害，用意是報復當年唐重生之仇。但檢警查扣對帳單，比對資金吻合，且麻將打一底是5千元，1將抽頭1萬2千元，估計每月進帳上百萬元。

據調查，張姓男子3年前遭判刑定讞，為規避入監服刑，跑路前往大陸藏匿遭通緝，警方在偵辦青山宮槍擊案時，意外發現吳明達曾想匯款4千萬元到大陸，因此透過謝耀耀德幫忙轉帳，但吳明達後來要將資金改為2千萬元，謝耀德因此幫忙匯款2千萬元到大陸福建帳戶。

檢警4日先在淡水拘提吳明達，同時前往吳旗下一間三溫暖辦公室搜索，另一組人則在台南逮捕謝，由於雙方停止夜間偵訊，因此5日才開始詢問，由於搜扣資料頗多，吳晚間在霹靂小組戒護下，移送北檢由檢察官漏夜偵訊。