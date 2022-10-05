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吳明達遭二度拘提 見警上門不斷強調「我是做愛心的」

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吳明達遭二度拘提 見警上門強調「我是做愛心的」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

「威震集團」董事長吳明達，因為涉及多起槍擊案，昨天被警方二度拘提，吳明達看到警方上門相當錯愕，不斷說：「我是做愛心的」，並強調與警方掌握的多起案件無關，不過警方掌握事證明確，今晚將他移送北檢後續偵辦。

據了解，吳明達講究排場，出入都有小弟接送，警方昨天拘提吳明達，主要有幾項重點，首先是去年泰山建商住所遭開槍，警方已經掌握開槍男子與他有關，涉及槍擊與組織案件，懷疑他在外活動勾串。

其次是吳明達涉嫌經營麻將賭場，為隱匿金流，與台南謝姓地下匯兌業者合作，由小弟人頭帳戶當掩護，賭場收入、支出從小弟帳戶匯流到地下匯兌業者處洗錢。吳明達的賭場規模不小，最少都是三千元一底的麻將，一個月的簽帳單至少高達數百萬。

警方查出，「威震集團」的張姓幹部，三年前涉及毒品、藥事法，疑似偷渡到對岸，警方掌握吳明達所掌握賭場，今年3月匯出四千萬到對岸，收款人就是張姓幹部。

吳明達昨天見到警方上門，不斷強調：「自己是做愛心的」，對於不法事證一律否認，警方發現涉案人都與「威震集團」有關連，他就辯稱早已將他們辭退與自己無關連。

威震集團董事長吳明達涉洗錢遭拘提送辦。記者胡經周／攝影
威震集團董事長吳明達涉洗錢遭拘提送辦。記者胡經周／攝影

賭場 槍擊

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