台東男子情緒失控毆警 遭壓制上銬逮捕送辦

台東市強國街昨傳出糾紛案件，警方據報前往處理，未料，周姓男子疑情緒失控，突然動手攻擊1名警員，當場被其他員警合力壓制，並從周男車內取出毒品及吸食器。詢問後依毒品、妨害公務、毀損、傷害及公共危險偵辦移送。台東地檢署今詢問後，考量其精神狀況飭回。

警方表示，周男昨晚8點半時，開車前往強國街路段後，不明原因衝撞一處民宅，隨後又以紅磚塊毀損隔壁民宅大門玻璃，並又毆打附近一位林姓男子，民眾見狀立即報警。寶桑派出所獲報趕抵現場，發現周男情緒激動，不斷大聲叫囂，員警試圖安撫情緒。

未料，員警盤查周男時，周突然用手攻擊1名警員，其他員警見狀立即制止壓制上銬逮捕，隨後搜索周男所駕駛的自小客車，在車內查獲毒品吸食器1組、安非他命4包（總重9.69公克），全案依毒品危害防制條例、妨害公務、毀損、傷害及公共危險罪移送偵辦。