現場畫面曝！桃園溫州公園死者爆遭詐團打死 警再提1女

桃園市溫州公園命案，23歲死者遭爆得罪詐騙集團，被毆打致死。警方上午拘提3男子到案，傍晚再提1涉案女子偵詢，由於各方說法不攏，無法證實此說，仍在積極調查；桃園地檢署則認為死因不明確，定明天下午複驗解剖，以釐清死因。

副分局長黃呈錫指出，今上午5點多，埔子派出所接獲民眾報案，稱溫州公園步道上有男子路倒疑似死亡，員警立即趕抵封鎖現場，並通報鑑識人員採證。

黃呈錫表示，員警今上午11點循線將疑似涉案的3名男子帶回調查，並報請桃園地檢署檢察官相驗及指揮偵辦，以釐清死亡原因及案發經過，截至目前已拘提3男1女一共4人到案調查。

據了解，死者是23歲陳姓男子，無前科，初步了解無幫派背景，今清晨5時被發現陳屍溫州公園籃球場，警方到場時遺體已僵硬，無明顯外傷；警方稍早拘提3名涉案男子到案，他們辯稱將男子載至公園後離開，其餘並不知情；過程中疑似停留過一名女子家，警方稍早也將她拘提到案。

據「記者爆料網」報導，死者家屬表示，死者生前曾提供帳戶作詐騙用途，後來不願再配合、想拿回帳戶遭拒，便自行到銀行取消帳號，結果竟被騙出去毆打致死。照片顯示陳男遺體背部、臀部滿是瘀傷，家屬懷疑生前遭虐打。