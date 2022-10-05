影／北市建設公司老董走出公司遭槍擊 22歲槍手攜槍彈投案

台北市文山區興隆路二段，今天下午發生一起槍擊案，47歲林姓建設公司老闆，與妻子步出公司時，遭陌生男子槍擊，大腿受傷送醫救治，男子的王姓妻子到派出所報案。

但就在王女報案前，22歲邱姓男子已經持手槍、彈匣、子彈5發到興隆派出所投案，聲稱稍早他在興隆路二段附近，持槍攻擊一名男子，警方調閱監視器後比對影像，與通報案件相同。

文山二警分局成立專案小組並擴大調閱監視器，追查嫌犯開槍動機，初步清查疑似與土方工程糾紛有關，警方持續追查槍枝來源及有無共犯。

22歲槍手投案：幫友出氣

【中央社／台北5日電】

台北市文山區興隆路二段今天發生槍擊案，擔任建設公司老闆的47歲林男突然遭不明男子持槍射擊大腿，妻到派出所報案前，22歲邱姓男槍手已攜槍彈投案，警初判疑為土方工程糾紛。

台北市警察局文山第二分局興隆派出所今天下午1時59分許接獲王姓女子報案，稱丈夫47歲林男遭陌生男子槍擊受傷。

警方初步了解，擔任建設公司老闆的47歲林男和妻子案發時在興隆路二段突遭不明男子持槍射擊3槍，其中2槍擊中林男大腿。

調查發現，警方接獲報案前，有名22歲邱姓男子已持手槍1把、彈匣1個、子彈5發到派出所投案，他辯稱因友人和林男有糾紛幫忙出氣，才於興隆路二段附近持槍攻擊林男。