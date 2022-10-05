通緝犯心虛趁隙逃 警察尾追百米緝捕到案

38歲王姓男子因涉槍砲等案件遭台南地檢署通緝，昨天上午11點多他到台南市安南區安和路某銀行，因形跡可疑，巧遇巡簽員警上前要盤查，王拔腿就跑，員警追了近100公尺，在遊藝場外將他制伏，解送南檢歸案。

台南市警三分局安順所警員陳立愷、方韋文，執行巡邏勤務時，在安南區安和路銀行簽巡期間，接獲銀行保全反映，1名男子至櫃檯辦理業務，情緒不穩且形跡可疑，員警聽後便上前盤查。男子一看到警察，直接轉頭，拔腿狂奔，員警見狀察覺有異，立即追上。男子最後體力不支，員警在距離100公尺遠的遊藝場外，將男子制伏。

經員警盤查身分，男子謊稱未帶證件且忘記身分證字號，僅能提供姓名及出生年月日，員警見狀更覺可疑，並以警用電腦查詢，發現系統所顯示的照片與男子不同，當場拆穿謊言。男子見躲不過警方查緝，才提供正確資料，再次查詢發現為王姓男子(38歲)為台南地檢署於8月19日發布槍砲通緝犯及9月22日發布毒品通緝犯，依法解送南檢歸案。