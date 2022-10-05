網路直播主謊稱被押走 警上門關切改口辯稱：只是隨便發文

自稱「萬華食神」的網紅直播主徐姓男子，因在臉書專頁「傳奇人物 臨時粉絲團」上貼文，指遭黑社會人士押走；轄區警方萬華分局聞訊後向他查證，他直接坦白回應「他人平安，只是隨便發個文」，警方在告誡他後離去。

昨天下午3點多時，在臉書專頁「傳奇人物 臨時粉絲團」上，有貼文說「他人剛剛被人押走了，假如今天他這條命死了，您們要幫忙討回公道」，後來這篇文章在1個多小時後就被刪除。

警方獲報後，即到住處關心，徐男向警方說「他人平安，只是隨便發個文」後，員警在告誡一番後才離去。

不過徐男相關事件不只一樁，警方曾多次上門關心；過去他就曾在直播上，謊稱確診新冠肺炎，被觀看的網友檢舉，但到案後又謊稱是開玩笑。