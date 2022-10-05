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網路直播主謊稱被押走 警上門關切改口辯稱：只是隨便發文

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

自稱「萬華食神」的網紅直播主徐姓男子，因在臉書專頁「傳奇人物 臨時粉絲團」上貼文，指遭黑社會人士押走；轄區警方萬華分局聞訊後向他查證，他直接坦白回應「他人平安，只是隨便發個文」，警方在告誡他後離去。

昨天下午3點多時，在臉書專頁「傳奇人物 臨時粉絲團」上，有貼文說「他人剛剛被人押走了，假如今天他這條命死了，您們要幫忙討回公道」，後來這篇文章在1個多小時後就被刪除。

警方獲報後，即到住處關心，徐男向警方說「他人平安，只是隨便發個文」後，員警在告誡一番後才離去。

不過徐男相關事件不只一樁，警方曾多次上門關心；過去他就曾在直播上，謊稱確診新冠肺炎，被觀看的網友檢舉，但到案後又謊稱是開玩笑。

另外，徐男也曾在直播上大談與李姓女友人的情感糾紛，講了一個多小時，一說出「畢竟深愛過」後，就被李姓女友人的朋友持刀砍傷，送醫包紮。

徐男在臉書貼文謊稱被黑社會人士押走。圖／讀者提供
徐男在臉書貼文謊稱被黑社會人士押走。圖／讀者提供

直播主 新冠肺炎 網紅

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