桃園溫州公園男子陳屍 3男到案辯「他下車還自己走」

桃園市桃園區溫州公園今天清晨驚傳疑命案，一名23歲男子被發現陳屍在籃球場後方步道，警方循線通知3名相關人到案，3人辯稱只負責載男子，放他在公園下車時還能自己走，未透露其餘案情，警方還在積極調查中。

23歲陳姓男子今清晨被發現陳屍溫州公園步道。記者楊湛華／攝影

據了解，死者是23歲陳姓男子，無前科，初步了解無幫派背景，今清晨5時被發現陳屍溫州公園籃球場，警方到場時遺體已僵硬。

警方稍早循線通知3名涉案男子到案，他們疑似將男子載至公園後離開。

據悉，3人到案辯稱昨晚只是幫忙載男子，先開轎車載他到中壢鄉間，今清晨3時許再把他載至溫州公園，並稱男子「是自己下車」，對於男子發生什麼事，均表示「不知道，只是負責載人」。

警方已將3人隔離，正在分頭詢問，辯詞真實性還要比對詳查。