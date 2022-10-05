移民署延長外來人口留台期限 強調：請預作行程安排

移民署今天宣布，考量我國邊境尚未全面開放，從前年3月21日以前入境且目前尚未逾期停留的外國人，再次自動延長在台停留期限。這也是移民署第28次延長，不過隨著疫情逐漸解封，移民署也請外來預作行程安排，另強調仍將配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展的評估，做出調整。

移民署表示，為避免國際人流移動所造成之防疫破口及降低社區防疫負荷，並兼顧家人團聚需求，針對合法停留超過180日的外國人，移民署自前年7月17日起到今年9月5日止，已27度宣布自動延長30日停留期限措施，這次是第28次。

另外考量台灣邊境穩健開放，並取消入境居家檢疫措施，配合中央流行疫情指揮中心的防疫政策，移民署正研議停止辦理自動延期及相關因應疫情之停（居）留措施，以回復常態的入出境管理。相關配套措施，將另行對外說明，呼籲外來人口預作行程安排。

移民署也說，這項措施仍將配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況評估，適時檢討調整。

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