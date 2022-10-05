影／男子警局對面紅線違停 車藏毒...直接逮送警局

李姓男子日前開車紅線違停在新北市中和區保安大隊對面路邊，經警察盤查在車上查獲多包安非他命，警詢後，昨依毒品罪嫌移送送辦。

「先生，這邊是紅線，不可以停車。」新北市保大第一中隊員警本月3日晚上8時許才開巡邏車出保大準備巡邏，發現39歲李姓男子開車違規紅線停車在新北市中和區中正路新北市保大隊部對面的超商前，員警見狀上前盤查，李男坐在駕駛座上，還故作鎮定與員警閒話家常。

員警見李男在對話中偶露緊張神色、眼神閃爍，不時往車子方向看，讓員警起了疑心，眼尖的員警隨後發現排檔桿異常突出且鬆脫，懷疑李男放違禁品在車內，撥開後赫見9包安非他命，共重11.32公克，才剛出勤就直接將李男帶返警局，警詢後昨天依毒品罪嫌移送新北檢署偵辦，並將擴大追查毒品上游來源。