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花蓮檢警公寓逮2藥頭 清查出140包毒咖啡包

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣警察局刑事警察大隊獲報，有不法集團販賣毒品咖啡包，經蒐證完整，眼見時機成熟，隨即在一間公寓內緝獲蔡姓犯嫌等2人，查獲140包毒品咖啡包、K他命及FM2藥丸等，全案依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌，移請花蓮地方檢察署偵辦。

縣警局指出，刑警大隊於9月27日上午，持法院搜索票，至犯嫌住處搜索，查扣黑色包裝毒品咖啡包110包，共294.8公克，白色包裝毒品咖啡包30包，有108.6公克、1.79公克K他命2小包，現金3萬700元及手機2支、FM2藥丸23顆、分裝袋1批等證物。

由於毒品數量較多，警方需一個個計算，2名藥頭不敢輕舉妄動，只能乖乖配合，確認身分與證物後，警方將2人逮捕。

刑警大隊副大隊長張益新表示，毒咖啡包中通常都含有PMMA（俗稱超級搖頭丸）及其他毒品，像是硝西泮、一粒眠等，因為PMMA是中樞神經興奮劑，而一粒眠等是中樞神經抑制劑，混和在一起服用對身體的危害非常大，加上青少年服用毒咖啡包，常會搭配酒精或笑氣更加危險。

張益新說，毒咖啡包價格便宜、包裝時尚，很容易被年輕人接受，提醒民眾注意家中年輕學子，如有長期嗜睡、情緒起伏很大或異常亢奮等，可能是涉毒徵兆，要提早因應。另青少年朋友，切勿因同儕壓力或好奇心而輕易嘗試施用毒品或毒品咖啡包，以免後悔莫及。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

花蓮縣警察局刑事警察大隊獲報，有不法集團販賣毒品咖啡包，在一間公寓內緝獲蔡姓犯嫌等2人，查獲140包毒品咖啡包、K他命及FM2藥丸等。圖／警方提供
花蓮縣警察局刑事警察大隊獲報，有不法集團販賣毒品咖啡包，在一間公寓內緝獲蔡姓犯嫌等2人，查獲140包毒品咖啡包、K他命及FM2藥丸等。圖／警方提供
警方在蔡姓犯嫌等2人住處查獲140包毒品咖啡包、K他命及FM2藥丸等，全案依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌，移請花蓮地方檢察署偵辦。圖／警方提供
警方在蔡姓犯嫌等2人住處查獲140包毒品咖啡包、K他命及FM2藥丸等，全案依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌，移請花蓮地方檢察署偵辦。圖／警方提供

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