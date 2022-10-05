警抓錯人被控施暴 立委要警政署出來面對 三重警分局這樣回應

針對新北市三重警分局警員追查通緝犯「抓錯人」，被提告控訴施暴，立委邱顯智、王婉諭今天早上在立院召開記者會要求警政署出來面對，三重警分局回應，除再表達歉意外，也立刻將兩警函送並各記過1次、調職，所長連帶處分2申誡。

三重警分局永福派出所江姓、翁姓警員，9月20日在三重區後竹圍街埋伏查緝通緝犯，誤認對象攔下無關路人，黃姓男子面對盤查拒絕透露身分，雙方推擠扭打受傷，最後被押回派出所證實「抓錯人」。

事後黃男全身傷痕累累指控員警施暴，提告傷害、妨害自由，警方依法受理將2名員警函送新北地檢署偵辦，黃男9月30日再到新北地檢署遞狀，再告誤抓他的江姓、翁姓等4名警員。

對此，三重警分局曾說明，江姓、翁姓警員當天著便衣埋伏查緝通緝犯，發現黃男走近嫌犯停放的機車，翁姓警員馬上衝過去攔人，表明自己是警察，2度質問身分，黃男均拒絕透露，並出手推擠翁姓警員，2人摔倒在地上扭打，江姓警員見狀衝上前支援，合力壓制上銬，隨後支援的制服警網趕抵，將黃男押回永福派出所。

事後警方道歉，除將2名警員函送法辦、各記過1次，所長負連帶責任申誡2次。但黃男指控警方當時並未表明身分、出示證件，不分青紅皂白施暴、強制上銬，混亂中還被噴辣椒水，帶回派出所繼續被揍，打到頭破血流，憤而提告。

三重警分局副分局長許清事說，三重分局再次深切表達歉意，他說案發之後，三重分局由副分局長陳耿賢透過新聞媒體公開向受傷民眾黃先生及社會大眾致歉，並立刻將2名警員主動函送新北地檢署偵辦，且從重各記過 1 次、調職處分，所長連帶處分申誡 2 次，後續將靜待司法調查結果後再另行議處，絕不姑息庇縱。

當日正逢議會在市政總質詢期間，市長侯友宜接獲警察局長黃宗仁報告，立即指示警察局針對案，務必徹底調查真相，勿枉勿縱，絕對不能讓民眾的權益受到損害，新北絕大部分的警察非常辛苦，不分日夜冒著生命危險與壞人搏鬥，但如果警察做錯，一定要承認並依法嚴懲、移送法辦，後續也要持續關懷黃民，積極協調後續事宜。

警政署署長黃明昭也非常重視本案，9月26日即指派警政署督察室主任張榮興，由新北市警察局長黃宗仁陪同到場向黃民致意，表達關懷和絕對秉公處理的立場。

新北警方從事發迄今已向黃民關懷慰問9次，當事員警並已於9月29日至三重區調解委員會申請調解，預計於10月12日進行調解，希望能盡速取得當事人諒解，達成共識和解。