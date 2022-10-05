販毒獲3度減刑 偷跑去泰國不甩檢察官...下場緩刑遭撤

台中蔡姓男子賣混合毒咖啡包被抓，因他自白、供出上游又未遂，經法院3度減刑後依販毒未遂罪判1年6月，緩刑5年，但他明知要交付保護管束卻飛去泰國，檢察官命他回台還以「工作簽約」、「沒辦法」為由拒絕，法院以他躲避保護管束裁定撤銷緩刑，可抗告。

檢警調查，蔡男和2名同夥利用微信假冒租賃名義上網販毒，蔡並負責接受指示到場交易，販售混合第三級毒品的咖啡包、安非他命等，去年12月1日台中警方佯裝買家當場抓到蔡。

法院審酌，蔡男因販毒未遂、供出上游，加上偵查中自白等，給予3度減刑，又考量蔡沒有毒品前科，依販賣第三級毒品而混合二種以上之毒品未遂罪判他1年6月，宣告緩刑5年，期間應提供150小時勞務、參加法治教育3場，並交付保護管束。

台中地檢署認為，蔡男毒品案今年6月5日確定，他仍在保護管束期間內卻於5月29日出境，檢方執行科7月13日傳喚他來保護管束未到後；蔡雖曾於7月8日透過律師具狀表示今年12月才能回台，但檢方隨以公文公知他應於8月15日前返國，結果蔡仍沒到案。

檢方說，蔡的母親8月12日到執行科表示兒子在國外，當場致電給他後，蔡於電話中向書記官表示「目前沒辦法回國，要到12月底左右，因工作關係沒辦法提早回台」，書記官告知「如無法執行保護管束，本件將依法處理」，蔡則回「那也沒辦法了」。

檢方認為，蔡男已經違反保安處分、刑法第74條、第75條緩刑規定，依法向法院聲請撤銷其緩刑；台中地院查，蔡男曾具狀說5月29日飛往泰國工作，因有簽約無法馬上回國，並依望檢察官通融，檢方即發函要蔡8月15日返國報到。

法院指出，檢方當時發函就告知蔡，依保安處分執行法第74條規定「非經執行保護管束者許可，不得離開受保護管束地，離開在10日以上時，應經檢察官核准」。

法院審酌，蔡男保護管束期間沒報到，又沒向檢察官報告生活情況、工作環境，沒經核准就離開保護管束地10日以上。法院也認為，蔡男收到判決後明知需保護管束仍沒通知檢方就出國，顯見是躲避保護管束，情節重大，裁定撤銷其緩刑。