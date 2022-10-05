快訊

「登山女神」找贊助偷吃已婚富商 正宮靠iPad零時差蒐證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男懷疑被監視加害竟開賓士車撞檳榔攤 再到警局揮刀咆哮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

呂男遭受電擊還被噴灑辣椒噴霧導致身體不適且情緒激動，躺在地上哀號不已。圖／警方提供
呂男遭受電擊還被噴灑辣椒噴霧導致身體不適且情緒激動，躺在地上哀號不已。圖／警方提供

苗栗縣一名情緒失控的呂姓男子，昨傍晚5點多突然衝進通霄警分局通霄派出所，向警方大吼並揮舞菜刀，現場警方立即武裝盾牌及警棍與其對峙，隨後以拋射式電擊器及辣椒噴霧將他制伏，呂男躺在地上哀號不已，幸無人員傷亡，警方將他戒護送醫後帶回製作筆錄，依法偵辦。

警方調查，家住通霄鎮呂姓男子，因懷疑鎮上一間檳榔攤負責人暗中監視他及加害他，先駕駛自己的賓士轎車衝撞該檳榔攤，現場未造成人員傷亡，呂男棄車後當場現場竊取檳榔攤負責人的機車，騎回住處拿了兩把菜刀，再騎車前往通霄派出所。

呂男衝進通霄所後持刀揚言自殘並對值班員警吆喝、咆哮，通霄派出所及偵查隊員警立刻武裝盾牌、警棍、電擊槍與其對峙並勸其放下手中刀械。呂男不聽勸誡，一度情緒失控走向員警揮舞菜刀，員警見狀立即朝呂民射擊電擊槍及噴灑辣椒噴霧，呂男當場倒地遭制伏並逮捕上銬。

由於呂男遭受電擊還被噴灑辣椒噴霧導致身體不適且情緒激動，警方先將他戒護送醫治療，稍晚再帶返派出所製作筆錄，全案今天上午依毀損、竊盜、妨礙公務罪將他移送苗栗地檢署偵辦。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

呂男昨傍晚先駕駛自己的賓士轎車衝撞一間檳榔攤，棄車後偷騎1輛機車離開。圖／警方提供
呂男昨傍晚先駕駛自己的賓士轎車衝撞一間檳榔攤，棄車後偷騎1輛機車離開。圖／警方提供
呂男昨傍晚5點多突然衝進通霄警分局通霄派出所，向警方大吼並揮舞菜刀。圖／警方提供
呂男昨傍晚5點多突然衝進通霄警分局通霄派出所，向警方大吼並揮舞菜刀。圖／警方提供

竊盜

延伸閱讀

停報廢車在鄰居家門遭勸 熟女氣炸自插座墊2菜刀吃官司

苗栗通霄海象穩定沙梭大咬 北部釣客直呼過癮

檳榔攤老闆欠款遭5惡煞圍毆 士林警逮5人送辦

遭檳榔攤哥哥環抱、親臉 女童覺噁心氣提告 法官認無猥褻

相關新聞

被誤認通緝犯遭警打 侯友宜：誠懇道歉

新北市三重區1名黃姓男子，日前晚上走出家門，被便衣警誤認是通緝犯，除了被壓在地上痛毆，還被反手上銬痛不欲生，今黃男與時代...

警抓錯人被控施暴 立委要警政署出來面對 三重警分局這樣回應

針對新北市三重警分局警員追查通緝犯「抓錯人」，被提告控訴施暴，立委邱顯智、王婉諭今天早上在立院召開記者會要求警政署出來面...

男懷疑被監視加害竟開賓士車撞檳榔攤 再到警局揮刀咆哮

苗栗縣一名情緒失控的呂姓男子，昨傍晚5點多突然衝進通霄警分局通霄派出所，向警方大吼並揮舞菜刀，現場警方立即武裝盾牌及警棍...

販毒獲3度減刑 偷跑去泰國不甩檢察官...下場緩刑遭撤

台中蔡姓男子賣混合毒咖啡包被抓，因他自白、供出上游又未遂，經法院3度減刑後依販毒未遂罪判1年6月，緩刑5年，但他明知要交...

特教機構涉虐5童 桃市裁罰

桃園市患自閉症五歲方姓男童今年元月突然眼神渙散、手腳癱軟死亡，家屬表示請警方陪同向照顧男童的私立寶貝潛能發展中心調閱監視...

獨／威震集團涉博弈洗錢 檢警搜索拘提角頭吳明達

活躍於台北市大同區的「威震集團」董事長吳明達，被控涉及賭場博弈與洗錢行為，不法地下匯兌金額龐大，危害金融秩序，警方今天持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。