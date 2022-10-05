男懷疑被監視加害竟開賓士車撞檳榔攤 再到警局揮刀咆哮

呂男遭受電擊還被噴灑辣椒噴霧導致身體不適且情緒激動，躺在地上哀號不已。圖／警方提供

苗栗縣一名情緒失控的呂姓男子，昨傍晚5點多突然衝進通霄警分局通霄派出所，向警方大吼並揮舞菜刀，現場警方立即武裝盾牌及警棍與其對峙，隨後以拋射式電擊器及辣椒噴霧將他制伏，呂男躺在地上哀號不已，幸無人員傷亡，警方將他戒護送醫後帶回製作筆錄，依法偵辦。

警方調查，家住通霄鎮呂姓男子，因懷疑鎮上一間檳榔攤負責人暗中監視他及加害他，先駕駛自己的賓士轎車衝撞該檳榔攤，現場未造成人員傷亡，呂男棄車後當場現場竊取檳榔攤負責人的機車，騎回住處拿了兩把菜刀，再騎車前往通霄派出所。

呂男衝進通霄所後持刀揚言自殘並對值班員警吆喝、咆哮，通霄派出所及偵查隊員警立刻武裝盾牌、警棍、電擊槍與其對峙並勸其放下手中刀械。呂男不聽勸誡，一度情緒失控走向員警揮舞菜刀，員警見狀立即朝呂民射擊電擊槍及噴灑辣椒噴霧，呂男當場倒地遭制伏並逮捕上銬。

由於呂男遭受電擊還被噴灑辣椒噴霧導致身體不適且情緒激動，警方先將他戒護送醫治療，稍晚再帶返派出所製作筆錄，全案今天上午依毀損、竊盜、妨礙公務罪將他移送苗栗地檢署偵辦。