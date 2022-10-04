通緝男遇警盤查稱「回家拿證件」租處墜樓身亡

28歲的丁姓男子因詐欺案遭通緝，今天上午8點多時，在萬華區漢口街、昆明街口遇員警盤查，丁男先是佯稱未帶證件，帶領員警要回租屋處拿取，沒想到丁男返家不久，就從窗戶墜樓，送醫後由院方宣告不治。

據了解，丁男有毒品前科，現在因詐欺案未執行遭通緝，近來他與28歲的郭姓女友，在萬華區昆明街上某大樓9樓承租一間套房，作為藏身處，丁也想在附近找工作，養家糊口。

今天上午8點多時丁男外出，在漢口街、昆明街口被萬華分局員警攔下盤查，丁自知通緝犯身份，辯解未攜帶證件，員警看他形跡可疑，在丁男帶領下回到大樓9樓租屋處。

沒想到員警在套房外等候，不久後，郭女就嚎啕大哭衝出房門，向員警大喊「他掉下去了」，警方趕忙奔下樓查看狀況，立即找來消防救護員將丁男送醫。

郭女稱，丁一回到家就說「卡到案件」，她用手機查詢，確認真被通緝後，丁因不想入監執行，就想著從9樓套房窗戶外攀爬逃跑，卻意外失足墜樓。

警方與郭女先將丁男送醫後，急救無效院方宣告不治，將帶領郭女返回租屋處，以釐清案情。 丁男墜樓。記者邱奕能／翻攝 郭女邊哭邊奔出房門大喊「他掉下去了」。記者邱奕能／翻攝 丁男攀爬痕跡。記者邱奕能／翻攝 丁男攀爬痕跡。記者邱奕能／翻攝

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