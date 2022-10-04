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借34萬「不簽本票」噴辣椒水落跑 板橋警搜車廂...驚！全是刀槍棍棒

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

張姓男子等4人都是21歲年輕人，臨時缺錢向小額放款陳姓男子借34萬元，卻計畫不簽本票、直接「捲款落跑」，張等4人拿到錢後，朝陳噴辣椒水逃走。陳身旁友人蘇男報警，警方今天凌晨1點多獲報，漏夜偵辦，3小時內帶回涉案4人，誇張的是，他們車上竟放著西瓜刀、開山刀等各式刀械4把、鋼珠槍2把，警詢後依法送辦。

警方調查，張男（21歲）、林女（21歲）、陳男（21歲）、曾男（21歲）互為網友關係，因沒錢臨時湊一塊計畫「捲款落跑」，向小額放款陳男（25歲）、蘇男（34歲）借34萬元，雙方相約今天凌晨1點，在板橋好樂迪前面交。

雙方準時赴約，陳男將2包各17萬，共34萬元交給對方後，要他們簽本票完成借貸，孰料張男不簽，把錢交給同夥陳男、曾女後，示意他們開車逃走，接著掏出辣椒水朝對方一陣狂噴，再徒步逃逸；陳男友人見狀，連忙報警。

板橋警方今天凌晨1點18分獲報糾紛案趕抵，循線調閱監視器釐清犯嫌身分，先帶回張男、林男2人，接著於凌晨4點10分，在板橋區中正路、公館街口，成功攔截開車在逃的陳男、曾男，順利逮回涉案4人。

警方搜索車內有無違禁品，一打開轎車後車廂，赫然發現一大批刀槍棍棒，查獲西瓜刀1把、鋼珠槍2把、開山刀1把、辣椒水1罐、鋁棒1把、折疊刀2把、手指虎1個，十分駭人。

警詢時4人態度避重就輕，車上僅剩現金4萬6600元，關於得手的34萬元金流何處，不願交代；警詢後依欺、傷害等罪嫌移送法辦，另針對無故攜帶刀械，依違反社維法裁罰。

板橋警方3小時內帶回涉案4人，依法究辦。記者翁至成／翻攝
板橋警方3小時內帶回涉案4人，依法究辦。記者翁至成／翻攝
板橋警方3小時內帶回涉案4人，依法究辦。記者翁至成／翻攝
板橋警方3小時內帶回涉案4人，依法究辦。記者翁至成／翻攝
板橋警方在犯嫌後車箱內，查獲大批刀槍棍棒。記者翁至成／翻攝
板橋警方在犯嫌後車箱內，查獲大批刀槍棍棒。記者翁至成／翻攝
板橋警方3小時內帶回涉案4人，依法究辦。記者翁至成／翻攝
板橋警方3小時內帶回涉案4人，依法究辦。記者翁至成／翻攝
板橋警方在犯嫌後車箱內，查獲大批刀槍棍棒。記者翁至成／翻攝
板橋警方在犯嫌後車箱內，查獲大批刀槍棍棒。記者翁至成／翻攝

辣椒水 西瓜 監視器

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