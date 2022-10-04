影／台中女毒販藏大樓交易 警抓人她惦記「心愛鸚鵡沒人顧」

台中市刑大追查毒品案溯源，查出江姓女子藏身北區一棟社區大樓，利用從空中丟鑰匙方式，讓藥腳拿鑰匙入屋交易；上月初收網抓人，當場查獲現金、毒品等20多萬元贓證物，江女惦記飼養的鸚鵡無人照顧，還問警方「怎辦」。警方將全案移送，檢方諭知她5萬元交保。

台中市刑大偵三隊偵辦毒品案溯源，根據第三層毒品案藥頭持續向上溯源，掌握素行不良的江姓女子（43歲），藏身在北區大樓內交易毒品，經跟搜發現，江女會將自家大門鑰匙，從2樓住處從空中丟下，藥腳接到後，持鑰匙進入屋內，與江女交易，躲避警方查緝。

全案在上月初執行搜索，當場在屋內查扣海洛因9克、安非他命7克，市價約2至3萬元，還有現金20萬、分裝袋、磅秤等贓證物。

警方搜索時，江女還惦記自己飼養的一隻鸚鵡，拿出到客廳之後，詢問警方「牠怎麼辦」，警方最後要江女聯絡友人協助照料該隻鸚鵡。警方將全案依毒品罪嫌移送台中地檢署，檢方以江女都承認涉案，諭知以3萬元交保候傳。