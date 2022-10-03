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女急奔派出所探視通緝被逮男友 警一查她也是通緝犯

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄37歲洪姓通緝犯前天凌晨4時許被警方查獲，他的吳姓女友聽到消息，急奔苓雅分局成功路派出所探視，沒想到吳女上月底也被屏東地檢署發布通緝，同命鴛鴦在派出所內的長椅上相會。警方詢問後，解送兩人至法院、地檢署歸案。

成功路派出所員警1日凌晨4時許，在自強三路、三多四路口發現洪男開車違規，上前攔查後發現洪在4天前，因涉入詐欺案未到庭，被高雄地院發布通緝，宣告權利後將洪男帶回派出所。

洪男的30歲吳姓女友聽到男友通緝被逮，急著跑到派出所見男友一面，吳女在派出所外徘徊，值班員警以為她需要協助，上前了解後查詢吳女身分，才發現她上月20號因涉入毒品案件，被屏東地檢署發布通緝。

因探視通緝被逮的男友，結果自己也因通緝被逮，情侶檔在派出所內長椅相見，兩人都供稱沒收到院檢的通知書，不知道身背通緝案。警詢後，兩人隨後就被警方分別解送至雄院、屏檢歸案，兩人在派出所內相會不久，隨即因案各奔東西。

吳姓女子跑到派出所外，想要探視通緝遭逮的男友，結果自己也是通緝犯，情人最後在所內長椅上相見。圖/讀者提供
吳姓女子跑到派出所外，想要探視通緝遭逮的男友，結果自己也是通緝犯，情人最後在所內長椅上相見。圖/讀者提供
洪姓男子因違規被警方攔查，洪被高雄地院發布通緝，詢後被警方解送歸案。圖/讀者提供
洪姓男子因違規被警方攔查，洪被高雄地院發布通緝，詢後被警方解送歸案。圖/讀者提供

通緝 屏東 情侶

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