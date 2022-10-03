女急奔派出所探視通緝被逮男友 警一查她也是通緝犯
高雄37歲洪姓通緝犯前天凌晨4時許被警方查獲，他的吳姓女友聽到消息，急奔苓雅分局成功路派出所探視，沒想到吳女上月底也被屏東地檢署發布通緝，同命鴛鴦在派出所內的長椅上相會。警方詢問後，解送兩人至法院、地檢署歸案。
成功路派出所員警1日凌晨4時許，在自強三路、三多四路口發現洪男開車違規，上前攔查後發現洪在4天前，因涉入詐欺案未到庭，被高雄地院發布通緝，宣告權利後將洪男帶回派出所。
洪男的30歲吳姓女友聽到男友通緝被逮，急著跑到派出所見男友一面，吳女在派出所外徘徊，值班員警以為她需要協助，上前了解後查詢吳女身分，才發現她上月20號因涉入毒品案件，被屏東地檢署發布通緝。
因探視通緝被逮的男友，結果自己也因通緝被逮，情侶檔在派出所內長椅相見，兩人都供稱沒收到院檢的通知書，不知道身背通緝案。警詢後，兩人隨後就被警方分別解送至雄院、屏檢歸案，兩人在派出所內相會不久，隨即因案各奔東西。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言