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買毒竟給除氯劑 藥頭販毒無罪但詐欺未遂被判刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市卓姓女子去年間用鄒姓藥頭LINE帳號約綽號「妹」女子，以2萬元代價販售安非他命，卻帶了「海波」（除氯劑）給女子，買家現場賒帳，沒有交付貨款。檢方偵辦販毒案，因買家曾傳訊抱怨「那不是東西」，認定卓女沒販毒，院方依詐欺未遂罪，判她2月刑。

判決指出，卓姓女子（38歲）與鄒姓男藥頭是朋友，去年10月24日下午3時許，卓女使用鄒的手機LINE帳號「漂撇」，傳訊給綽號「妹」的一名女子，佯稱有安非他命可以交易，雙方談好以2萬元代價，購買安毒，雙方約出交易後，卓女交付一包「海波」（硫代硫酸鈉、除氯劑）給女子，但女子也稱手頭緊，要求賒帳2萬元，沒有交付貨款。

鄒姓藥頭在同年10月24日深夜11時許，因開車在路邊怠速，經警方盤查後，查獲車內有4包安非他命、現金1萬6300多元、手機、吸食器、磅秤等贓證物，經警方勘驗手機後，發現卓女涉及不法。

卓女辯稱，當時不是交付毒品，也沒有收到貨款，檢方根據當時女子交易後曾傳訊「你那個根本不是東西（暗指毒品）」、「水一試就知道」等語，認定卓女辯詞可採，加上無其他積極證據，證明卓女販毒，全案依詐欺未遂罪起訴，聲請簡易判決處刑，台中地院判刑2月，得易科6萬元，可上訴。

台中市卓姓女子邀約女子交易毒品，實際上給除氯劑詐騙，台中地院判刑2月，得易科。圖／本報資料照
台中市卓姓女子邀約女子交易毒品，實際上給除氯劑詐騙，台中地院判刑2月，得易科。圖／本報資料照

販毒 藥頭 毒品

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