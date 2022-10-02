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妙齡女竟是柬國人蛇集團小帳房 屏檢拘提到案聲押裁准

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東地檢署追查柬埔寨詐騙人蛇集團，陸續查出20多歲的陳姓女子、林姓男子參與集團運作，向上追查再發現一名賴姓女子也是集團成員，到案複訊後聲請羈押，屏東地方法院今天凌晨裁准。據了解，該集團已有3名成員遭押，被害人逾20人，但仍在柬國從事不法詐騙，檢方將再擴大追查，瓦解集團運作。

據了解，20多歲賴女日前自柬埔寨返國，一度也被誤認是被害人。承辦檢察官林冠瑢指揮刑事局偵查第八大隊向上追查，發現賴女角色不單純，除了招募年輕人赴柬，還負責管理犯罪集團零用金、協助發放代墊款，並回報招募績效，核算獲利再進行分潤，其參與主管行政工作，至少已招募7人赴柬，每招一人可獲1000美元報酬。

檢警專案小組掌握事證，9月30日執行搜索並拘提賴女到案，複訊後認為賴女涉嫌重大，有逃亡、勾串、滅證及反覆實施犯罪之虞，向法院聲押獲准。

據了解，賴女與先前落網的陳女及林男屬同一集團，林男在台代辦護照、代訂機票、偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡，並載送人員至機場，監督出境，形同集團後勤補給，陸續將遭誘騙年輕人送往柬國。8月底返台的陳女，透過社群軟體IG先後招募12人赴柬，因業績太好還被提升為幹部。

凌晨遭押的賴女除了招募人員，還負責管理零用金，形同集團的小帳房。近來雖傳出柬國大動作掃蕩不法，惟據了解，賴女等3人所屬犯罪集團，在柬仍正常運營中。檢警將持續擴大追查柬國人蛇集團詐騙案，此類案件一律速查嚴辦，確保國人人身自由與安全。

8月底自柬埔寨返台的陳女，挑染金髮，年紀很輕，但檢警追查發現她是詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供
8月底自柬埔寨返台的陳女，挑染金髮，年紀很輕，但檢警追查發現她是詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供

人蛇集團 詐騙 屏東

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