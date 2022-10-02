南警凌晨攔查未開大燈轎車 鞋盒藏200個「玩很大」毒咖包
台南市警二分局員警今天凌晨零點多在中西區和緯路、華平路口執行擴大路檢，發現一輛轎車未開前方大燈後攔下盤檢，並在後座發現鞋盒內藏有200包毒品咖啡包，重約700公克。22歲朱姓男乘客承認是他涉嫌持有，並經採尿初驗有毒品反應，警詢後依毒品罪嫌法辦。
「靠邊停車！」市警二分局海安所及長樂所員警，今天在中西區和緯路、華平路口執行路檢，凌晨零點16分發現一輛轎車未開停方大燈，示意停車後上前盤查。
警方經男駕駛同意，在轎車上找到一個可疑鞋盒，鞋盒內並有200包毒品咖啡包，外包裝上寫有「玩很大」字樣，同車朱姓男乘客（22歲，高雄市人）承認毒品咖啡包是他個人所持有，是要自己食用的。毒品咖啡包經採驗含有毒品K他命成份，200包重約707公克。
據了解，男駕駛採尿沒有毒品反應，朱則呈毒品陽性反應，朱並表示毒品咖啡包在網咖以近4萬元向綽號小義男子買來。警詢後依毒品罪嫌移送南檢法辦。
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