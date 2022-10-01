南投行刑式槍擊4死 唯一倖存賴敏男轉院 警：不需筆錄

南投草屯康建生技今年7月14日晚發生四死行刑式槍擊血案，唯一倖存的康建負責人賴敏男頭部中彈送台中榮總手術搶救、治療後，今獲證實已出院，轉至一家照護中心後續照顧。至於賴敏男出現「創傷後壓力症候群」，是否要完成筆錄？警方說，因於這起槍擊案案情明朗，檢方已偵結，起訴凶嫌李鴻淵，原則上不會請賴敏男製做筆錄。

草屯分局長慶健浚指出，康建生技槍擊血案案情已明朗，檢方已偵結，起訴凶嫌李鴻淵，警方除了在康建生技公司增設巡邏箱外，沒有派員警站崗，賴敏男的人身安全也改由保全員接棒；檢方起訴兇嫌李鴻淵後，除非有新事證，檢察官到目前尚未指示要完成筆錄。

凶嫌李鴻淵在7月14日傍晚闖進南投草屯康建生技公司農資室、辦公室，行刑式槍殺5人，造成4死，僅賴敏男頭部中彈倖存，送醫搶救，李鴻淵隔天下午2時，在台中落網。

主刀的台中榮總神外醫師黃愉芬受訪時說明，賴敏男傷勢，子彈從左耳後進，震碎頭骨，還造成一大片腦出血，子彈卡在眼眶骨與顳肌的中間，沒有進入眼眶，也沒有完全進入腦部，花4小時手術把子彈、碎骨取出。研判槍傷會影響語言、右側肢體活動，失憶一定會有，等同於嚴重腦震盪、合併腦出血，加上年長，腦傷情況要長期觀察。

賴敏男是南投血案唯一生還者，由於槍傷傷及腦部，加上罹「創傷後症候群」，雖已清醒，但需避免太大刺激影響治療，仍面臨很長一段復健路，目前他的人身安全已改由保全員接手，家屬也不願外界打擾，對於賴敏男的狀況不願多談。