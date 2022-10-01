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影／台南警督察組長「保有刑警心」 眼尖查獲一級毒品
台南學甲警分局督察組長王啟仁昨天上班途中，眼角瞄到一輛車前擋風玻璃破裂，車窗未關閉感到可疑前往查看，發現48歲許姓男子昏睡駕駛座，立即通知警力前往、當場查獲許剛打完毒品、手握針筒。
分局長蔡宗昌表示，王啟仁曾任刑事小隊長、副隊長、所長及偵查隊長，對治安異常狀況敏感度並未消失，雖已調任督察職務，仍「保有刑警心」、對周遭各項事物保持警覺，以身作則，提醒員警注意安全。
這回發現路旁可疑車輛即前往勘查，並立即呼叫支援警力到場協處，查獲吸食毒品，過程中犯嫌為避免遭警查獲，將針筒及毒品試圖丟棄於一旁草叢，舉動警察一覽無遺，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。
蔡宗昌表示，吸毒上癮往往喪失工作能力，家產耗盡後，即使十分貧困，仍無法阻止他們強烈的覓藥行為，為籌錢買毒品可能進行竊盜、搶劫、強盜等衍生各種犯罪，影響生活環境及國內經濟發展。掃蕩毒品、查緝吸販毒為改善當前治安首要任務。民眾如發現有人吸食、販賣毒品即向警方檢舉，將深入查緝共同維護社會治安。
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