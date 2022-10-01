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淡水拒捕男前科累累 曾持槍轟警以「漸凍症」獲交保

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天（9月30日）晚上，北市毒品列管人口陳男，在淡水拒檢開車撞人，遭警連開4槍逃逸後仍被圍捕就逮。警方追查，赫見陳男竟是18年前持手榴彈與警對峙的悍匪陳志明，去年3月又與警方爆發槍戰被逮，陳嫌出示漸凍症診斷證明得以交保，想不到昨晚又拒檢，被逮後依妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，昨天晚上拒檢的陳志明（47歲）有多項前科的他，2004年涉毒拒捕，在當時板橋四川路二段住處，持手榴彈與警對峙，最後策動陳妻溫情喊話，才束手就縛。去年（2021年）3月，陳男又因案，在北市西門町與警爆發槍戰，最終被警制伏。

事隔9個月，去年（2021年）12月23日上午7時許，警方到陳男租處查察，陳拒捕攜槍，從3樓租屋爬跳到遮雨棚，還向上攀爬到樓頂，跳往鄰棟逃逸，最後在優勢警方圍捕，並朝陳男連開11槍，打中陳男大腿才將其制伏逮捕，搜索其租處，果見有6把改造手槍、126發子彈及改槍工具、海洛因等贓證物，依法送辦。

沒想到，陳男昨天（9月30日）晚上8時21分左右，在新北市淡水區中山路129巷口拒檢，過程中倒車試圖衝撞2警不成，撞傷出來查看的檳榔攤鄭姓老闆娘（62歲、左腳踝擦挫傷送醫無礙）。

所長許家源與員警見狀，立即衝前擊窗喝令陳男停車，旋即朝陳男座車後輪連開4槍阻逃，陳男順利脫逃往台北方向駛去。最後警方線上攔截圍捕，在離案發地1公里外的中正東路40號前攔下，陳男乖乖就逮，經搜索陳男車內未發現有違禁品，帶陳返所偵辦，警詢後依妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦。

陳男拒檢不停駕車逃逸，淡水警方連開四槍。記者曾伯愷／翻攝
陳男拒檢不停駕車逃逸，淡水警方連開四槍。記者曾伯愷／翻攝
陳男拒檢不停，被淡水警方依妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男拒檢不停，被淡水警方依妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男拒檢不停駕車逃逸，淡水警於離案發地1公里處將人攔下逮捕。記者曾伯愷／翻攝
陳男拒檢不停駕車逃逸，淡水警於離案發地1公里處將人攔下逮捕。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方於中山路134號將陳男逮捕。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方於中山路134號將陳男逮捕。記者曾伯愷／翻攝
陳男拒檢不停駕車逃逸，淡水警於離案發地1公里處將人攔下逮捕。記者曾伯愷／翻攝
陳男拒檢不停駕車逃逸，淡水警於離案發地1公里處將人攔下逮捕。記者曾伯愷／翻攝

淡水 妨害公務

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