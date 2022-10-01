新竹男搶銀行...警6分鐘就來 嚇到現金、槍全交自首

徐姓男子欠債30多萬元無力償還，竟萌生歹意持搶銀行，犯案當天因看到警察火速趕抵，「嚇到了，趕快將錢、槍交給警察」。新竹地院審理認為徐男符自首規定，且是持無殺傷力空氣槍犯案，犯罪情狀顯可憫恕酌量減刑，依強盜罪處2年3月有期徒刑。

檢警調查，32歲徐姓男子被逼債逼急了，今年5月24日先到生存遊戲店花2800元購買金屬製空氣槍，隔天下午3點多背有藏放空氣槍的包包到新竹縣竹北市某銀行欲行搶，他向行員探詢要提領200萬元，但因行員表明沒有大筆現金，他只好放棄走出銀行。

徐姓男子隔天早上決定轉往新豐鄉某銀行犯案，先向行員佯稱要提領200萬元現金，在行員跟他要存摺確認時，隨即掏出空氣槍還拉槍套作勢開槍，恫嚇「我要搶劫」、「把錢拿出來」，又對著銀行襄理喊「你敢報警我就開槍，出納離開我也會開槍，早上已經殺了一個人，我已經無所謂了。」

銀行行員見狀嚇壞，並在徐姓男子催促指示下，陸續將抽屜內4捆500元鈔票350張共計17萬5000元交給徐男，不過因為警方在6分鐘內火速趕抵，徐姓男子在銀行內當場就逮送辦，並經檢方提起公訴。

新竹地院法官審理徐姓男子證詞、警員職務報告等資料，確認徐姓男子當天在該銀行搶到現金後並未逃逸，還留在現場等警察來等情形並坦承犯行，符合自首規定；又考量徐姓男子是因被地下錢莊追債，才會出此下策，其情可憫。