快訊

魚丁糸拿回「蘇打綠」！律師親曝好消息「名字是重要的啊」

《台北女子圖鑑》惡評編劇遭肉搜　金鐘編劇吳洛纓吐內幕：不要太過分

影／淡水毒男遇檢不停倒車撞人 警擊窗開槍畫面曝光

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

北市一名毒品列管人口陳男，昨天（9月30日）晚上，車違停在新北市淡水區中山路129巷口，遇警巡經鬼祟閃躲，警覺異狀上前盤查，陳男心虛倒車撞警不成，反撞倒出來查看的檳榔攤鄭姓老闆娘，警擊窗連開4槍阻止陳男逃逸，稍早警方開槍阻逃畫面曝光，驚險瞬間令人捏把冷汗。

據了解，陳姓男子（47歲）有多項毒品前科的他，是北市列管強制採尿毒品調驗人口。昨天（9月30日）晚上8時21分左右，陳男將車違停在新北市淡水區中山路129巷口，轄區中山路派出所長許家源、警員李嘉佑巡邏經過，見陳男車違停，又鬼祟躲藏眼神飄移直覺有異，趨前揮手示意陳男下車受檢。

不料，陳男心虛竟倒車往後，試圖衝撞2警不成，反而撞上出來查看的檳榔攤鄭姓老闆娘（62歲、左腳踝擦挫傷送醫無礙），所長與員警見狀立即衝前擊窗示警，喝令陳男停車未果，旋即朝陳男座車後輪連開4槍阻逃不成，陳男脫逃駕車往台北方向駛去。

所長許家源立即通報線上警網攔截圍捕，還急中生智請員警管制，陳男逃逸方向下個路口號誌燈，順利在離案發地1公里外的中正東路40號前，攔下陳男座車束手就擒，經搜索陳男車內未發現有違禁品，帶回陳男返所偵辦，警詢後依妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦。

陳男拒檢不停，被淡水警方依妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男拒檢不停，被淡水警方依妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
陳男拒檢不停駕車逃逸，淡水警於離案發地1公里處將人攔下逮捕。記者曾伯愷／翻攝
陳男拒檢不停駕車逃逸，淡水警於離案發地1公里處將人攔下逮捕。記者曾伯愷／翻攝
陳男拒檢不停駕車逃逸，淡水警方連開四槍。記者曾伯愷／翻攝
陳男拒檢不停駕車逃逸，淡水警方連開四槍。記者曾伯愷／翻攝
陳男拒檢不停駕車逃逸，淡水警於離案發地1公里處將人攔下逮捕。記者曾伯愷／翻攝
陳男拒檢不停駕車逃逸，淡水警於離案發地1公里處將人攔下逮捕。記者曾伯愷／翻攝

毒品 違停

延伸閱讀

警械條例三讀 4情況可以開槍

影／毒蟲拒檢不停倒車撞人 警開四槍追1公里逮人

淡水環境藝術節踩街10/1登場 47遊行隊伍華麗展演

淡水重陽敬老區長送祝福 百歲人瑞教長壽秘訣

相關新聞

影／淡水毒男遇檢不停倒車撞人 警擊窗開槍畫面曝光

北市一名毒品列管人口陳男，昨天（9月30日）晚上，車違停在新北市淡水區中山路129巷口，遇警巡經鬼祟閃躲，警覺異狀上前盤...

製K毒值7億 3人被訴

檢警掌握情資，指方姓毒販進口新興原料，躲藏在苗栗、彰化隱密處製作K他命毒品，警方長期佈線逮捕三人，查扣一三七三公斤毒品成...

密室藏槍彈 衝鋒槍能射穿防彈衣

海巡署台南查緝隊獲報，指陳姓男子擁槍自重，經長時間蒐證比對，日前荷槍實彈攻堅陳男住處，查艙人員搜索時，敲到有地磚發出空洞...

央行大樓驚傳墜樓 駐衛警倒臥中庭搶救不治

台北市羅斯福路一段2號上的中央銀行大樓，今天下午發生一起墜樓意外，一名駐衛警被發現倒臥於央行中庭，警消到場後將該員送台大...

北市中央銀行駐衛警墜樓命危 警調閱監視器釐清原因

今天下午13時54分，位在中正區羅斯福路一段2號的中央銀行，61歲廖姓駐衛警不明原因墜樓中庭，當場失去呼吸心跳，緊急送台...

台灣詐團幹部被抄 警再破北桃2水房金流高達6億7000萬

台中李姓男子擔任詐騙集團在台負責人兼操盤手，管理旗下台北、台中2個水房，同時從事地下匯兌、博弈等不法。警方從接獲民眾經一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。