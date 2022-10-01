影／淡水毒男遇檢不停倒車撞人 警擊窗開槍畫面曝光
北市一名毒品列管人口陳男，昨天（9月30日）晚上，車違停在新北市淡水區中山路129巷口，遇警巡經鬼祟閃躲，警覺異狀上前盤查，陳男心虛倒車撞警不成，反撞倒出來查看的檳榔攤鄭姓老闆娘，警擊窗連開4槍阻止陳男逃逸，稍早警方開槍阻逃畫面曝光，驚險瞬間令人捏把冷汗。
據了解，陳姓男子（47歲）有多項毒品前科的他，是北市列管強制採尿毒品調驗人口。昨天（9月30日）晚上8時21分左右，陳男將車違停在新北市淡水區中山路129巷口，轄區中山路派出所長許家源、警員李嘉佑巡邏經過，見陳男車違停，又鬼祟躲藏眼神飄移直覺有異，趨前揮手示意陳男下車受檢。
不料，陳男心虛竟倒車往後，試圖衝撞2警不成，反而撞上出來查看的檳榔攤鄭姓老闆娘（62歲、左腳踝擦挫傷送醫無礙），所長與員警見狀立即衝前擊窗示警，喝令陳男停車未果，旋即朝陳男座車後輪連開4槍阻逃不成，陳男脫逃駕車往台北方向駛去。
所長許家源立即通報線上警網攔截圍捕，還急中生智請員警管制，陳男逃逸方向下個路口號誌燈，順利在離案發地1公里外的中正東路40號前，攔下陳男座車束手就擒，經搜索陳男車內未發現有違禁品，帶回陳男返所偵辦，警詢後依妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦。
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