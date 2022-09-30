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台灣詐團幹部被抄 警再破北桃2水房金流高達6億7000萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓男子擔任詐騙集團在台負責人兼操盤手，管理旗下台北、台中2個水房，同時從事地下匯兌、博弈等不法。警方從接獲民眾經一頁式借貸廣告詐騙溯源，歷經1年多蒐證、多波搜索逮捕李男等23人，估計地下匯兌高達6億7000多萬元，並查扣581萬元現金贓款，依詐欺等罪嫌送辦。

刑事局電信偵查大隊調查，去年7月接獲情資，經查發現詐團趁著民眾急需資金，在網路上架構一頁式假借貸公司廣告，有民眾聯繫就要求和業務人員加LINE，詐團成員就以各式話術，如誆稱如果要增加帳戶內金流筆數、提高信用額度才可貸款，要求對方出示帳戶。

民眾上鉤後跟著指示操作，最終卻淪為幫助詐欺的人頭帳戶，經其他遭詐被害人匯款後，詐團還會遙控貸款人將戶頭內款項領出。

警方指出，全案經分析溯源，前後執行7波專案搜索，發現詐團金主、機房雖在大陸地區，但在台的李姓男子（41歲）身兼台灣幹部兼車手控盤首腦，將其查扣手機透過鑑識還原。

警方依循其贓款流向去年10月先是在台北破獲同團，由施男（48歲）等3人負責的水房，今年9月另在桃園抓到葉男（31歲）等7人的洗錢水房，2地現場一共扣到贓款581萬元。

警方說，施、葉旗下水房各自會將詐得款項，透過地下匯兌到大陸地區的人頭帳戶，2個水房估計已經匯出高達6億7000萬元資款；其中施男犯案約20個月，依其抽成0.8%至3%抽成比例，約獲利400多萬元；警方已依詐欺、賭博及銀行法等將李男等23人送辦。

警方查扣相關證物。記者曾健祐／翻攝
警方查扣相關證物。記者曾健祐／翻攝
警方查扣相關證物。記者曾健祐／翻攝
警方查扣相關證物。記者曾健祐／翻攝

地下匯兌 贓款 詐欺

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