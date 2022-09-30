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檳榔攤老闆欠款遭5惡煞圍毆 士林警逮5人送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張男等5人持棍棒砸廠傷人。記者李隆揆／翻攝
張男等5人持棍棒砸廠傷人。記者李隆揆／翻攝
經營檳榔攤的楊姓男子在外欠債，張姓男子等5人9月5日晚上上門討債，持棍棒砸車傷人，警方獲報介入追查，分別將張男等人通知到案，詢後依聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，楊男在台北市士林區重慶北路經營一間檳榔攤，9月5日晚上9時許，張男找來4名同夥，一到檳榔攤外就持棍棒砸毀楊男的汽車，還闖入店內毆打楊男，犯後駕車逃逸。

警方獲報到場發現楊男臉部、四肢明顯受傷，協助楊男送醫治療，所幸事後無生命危險。經調閱相關監視器畫面循線追查，專案小組鎖定張男等涉案5人，9月7日就全數通知到案。

據悉，楊男稱在外欠款，可能是因此遭人率眾討債報復；張男等人是平時混跡新北地區的混混，到案後也稱，因楊男積欠10萬餘元債務，遲未償還，所以上門砸場，警詢後依法送辦。

警方呼籲，青少年應多從事正當休閒活動，避免受同儕影響致行為偏差，或加入幫派，警方將持續掃蕩不法，維護社會治安。

監視器 鬥毆

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