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把同鄉賣到柬埔寨 新北檢偵辦人蛇販運發動第二波搜索

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北地檢署上月19日指揮多個單位偵辦詐團誘騙民眾出國當「豬仔」，帶回4名主嫌聲押獲准；昨天發動第二波搜索，又帶回兩名共犯。記者王長鼎／翻攝
新北地檢署上月19日指揮多個單位偵辦詐團誘騙民眾出國當「豬仔」，帶回4名主嫌聲押獲准；昨天發動第二波搜索，又帶回兩名共犯。記者王長鼎／翻攝
新北地檢署偵辦柬埔寨「賣豬仔」事件，昨天發動第二波搜索，清查上月19日瓦解的販運集團，再逮朱姓、高姓兩名共犯到案，訊後向法院聲請收押禁見獲准，高姓犯嫌則因有執行通緝在身，被移送執行。

檢方查出，不法集團利用「包吃、包住、包機票」等優渥的工作條件，誘拐國人前往柬埔寨工作當「豬仔」，還提供護照代辦等服務，待被害人到柬埔寨後，就以數千美元價格將被害人販賣，有許多受害人家屬聯繫不上遠在柬國親友，焦急向警方求助。

新北地檢署上月17日指揮新北市刑大、刑事局等單位，破獲3個從事人口販運的不法集團，複訊後針對何姓、陳姓、莊姓與吳姓主嫌聲請羈押禁見均獲准，昨天又發動二波搜索，由黑金組檢察官黃冠傑指揮刑事警察局，清查不法集團黨羽。

檢方複訊後，認為吳姓等4名主嫌涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，昨天複訊後針對吳姓主嫌黨羽朱姓、高姓兩嫌再聲請羈押禁見，同樣獲准，統計共收押禁見六名主嫌，目前案件均在偵辦中。

檢方指出，目前新北地檢署仍有18起類似案件，目前均由檢察官積極偵辦中，除了確保國人生命、身體自由與安全外，也將持續追溯上游成員、查扣犯罪所得，將不法集團繩之以法。

柬埔寨

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