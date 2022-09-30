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影／16小時就製成K他命 警逮3嫌扣市值7億元毒品原料

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

27歲方姓主嫌藏匿苗栗、彰化隱密處製作三級毒品K他命，警方長期佈線逮3人，發現犯嫌運用新型毒品原料，原需36小時時程，縮短為16小時製成，警方查扣1373公斤毒品成品、半成品原料，市值約7億元。檢方訊後依毒品罪嫌起訴方嫌3人。

警方逮捕正在製毒的彭姓犯嫌。圖／讀者提供
警方逮捕正在製毒的彭姓犯嫌。圖／讀者提供

保安警察第三總隊第一大隊、彰化縣警局員林分局、苗栗縣警局苗栗與頭份警分局共辦，去年底鎖定方姓主嫌製毒集團，今年3月16日兵分多路在苗栗、彰化逮捕方男、彭男(28歲)與羅男(26歲)，本月檢方依製造毒品罪嫌起訴3人。

警方指出，該集團運用最新型的毒品原料來源，政府尚未公告管制，舊式原料來源製成K他命需36小時，新式原料僅需16小時，效率快一半以上。

為躲避查緝，犯嫌在彰化、苗栗地區機動遷移廠房，將主要製程設在苗栗縣銅鑼鄉荒郊隱密農場，藉由飼養雞鴨排泄物，掩飾製毒酸臭味，警方表示，方嫌再移至彰化進行沉澱、結晶製程，製造檢警查緝斷點，深思熟慮。

警方查扣2製毒廠房毒品成品、半成品及原料高達1373公斤，足供應上百萬人次施用，市價約7億元，嚴重戕害國人健康。

警方呼籲，K他命毒品長期施用將造成不可逆腦神經病變及膀胱纖維化，將終身影響身體健康，國人應遠離毒品交友圈，及不因好奇心作祟以身試法而後悔莫及。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方壓制正在製毒的彭姓犯嫌。圖／讀者提供
警方壓制正在製毒的彭姓犯嫌。圖／讀者提供
警方逮捕正在製毒的彭姓犯嫌。圖／讀者提供
警方逮捕正在製毒的彭姓犯嫌。圖／讀者提供
警方逮捕正在製毒的彭姓犯嫌。圖／讀者提供
警方逮捕正在製毒的彭姓犯嫌。圖／讀者提供

毒品 苗栗縣

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