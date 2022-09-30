失聯移工躲查緝！棉被當隔音墊 一個動作引移民署上門

移民署高市專勤隊查非法外來人口，28日兵分6路至大寮等地，一口氣查獲29名在工地打工的越南、印尼籍失聯移工；其中4名越南籍男移工，為躲查緝，拆下藏匿處門牌，以棉被當隔音墊，卻因在屋內飲酒作樂，聲音太大，引移民署人員上門被逮。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊人員，和台東縣專勤隊合作，動員近40名人力，查緝非法來台工作的失聯移工，專案人員28日上午，分別前往前鎮、楠梓、大寮區和仁武區，查獲29名失聯移工，其中越南籍失聯移工23男2女，印尼籍失聯移工1男2女，另有1男越南籍逾期觀光者。

其中專案人員前往大寮區濃公路一棟透天厝查緝時，屋內4名全身刺青的越南籍男移工落網時，還嘻皮笑臉，一派輕鬆；專案人員進屋後，看見被拆的門牌放在椅子上，原以為是被風吹落，移工還嘻笑回「最好風大到可以將門牌吹下」。

專案人員後來查出4名移工為躲避查緝，拆下門牌，以為可當「幽靈移工」，以棉被當隔音牆，以為可阻隔聊天聲響，卻因每天在屋內飲酒作樂，聲響過大，被移民署幹員盯上查獲。

專案人員調查，29名失聯移工中，失聯時間最短為23天，最長者約3年，以51歲的吳姓女子最年長，29人多數都在工地打零工，2人在護理之家當看護，1人當洗碗工。