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上大號吸毒「兩味混一起」警還聞出來！毒蟲只能束手就擒
31歲李姓男子昨晚開車行經台南府前路二段某加油站急著上大號，轎車沒熄火就停堵在出入口通道，台南市警二分局長樂所副所長郭建政巡邏經過，與員警下車查看，經廁所聞到疑似毒品氣味，李如廁後打開門，突見員警在外守侯當場愣住，果然在身上查獲安非他命及吸食器。
警方調查，李夜間因到中西區府前路品嘗冰品後，準備返家途中突然想上大號，行經該加油站時就急忙下車如廁，車輛未熄火且違規擋住出入口通道，他如廁的同時，涉吸食毒品，但刺鼻的臭味自窗戶飄散出來。
剛好長樂所副所長郭建政帶班巡邏經過發現轎車停堵加油站通道上，與員警下車查看，未見轎車駕駛，經周邊尋找其行蹤，經廁所窗戶外竟聞到疑似毒品氣味，在員警在門外守候，李一打開廁所門突見員警當下愣住。
經員警盤檢其身分時，一見左褲袋明顯鼓起放有物品，經配合拿出起獲安非他命1包0.26公克及使用後吸食器1組，當場將他逮捕帶回調查。經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，警方依違反毒品危害防制條例將他移送法辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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