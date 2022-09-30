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影／男挖掘密室藏4長6短槍、7百多發子彈 難逃海巡查艙技巧
海巡署偵防分署台南查緝隊據報陳姓男子擁槍自重，8月30日循線在永康區住處，查獲疑似制式長槍4支、短槍6支、子彈794發及安非他命，陳為躲避查緝，將槍彈藏在釣魚用小冰箱及自行挖掘的大理石地磚下密室中仍被一一起獲，約談後依槍砲及毒品罪嫌送辦，並以10萬元交保。
台南查緝隊指出，4月份破獲400多公斤毒品案後，循線掌握台南地區不法嫌犯擁槍自重，隨即另案報請台南地檢署檢察官黃慶瑋指揮偵辦，會同南部分署第一一岸巡隊、彰化縣警局刑警大隊及歸仁警分局等單位共組專案小組。
經過蒐證及比對，專案小組掌握陳行蹤後，會同彰化縣警察局霹靂小組攻堅，在永康住處當場查獲陳及毛重1.3公克安非他命。陳為規避查緝，將槍枝藏匿於釣魚用小冰箱及室內大理石地磚下自製密室中，在專案人員鍥而不捨的追查下，順利查獲大批槍彈。
據調查，專案小組查獲長槍計有斯泰爾TMP衝鋒槍、MP5K短型衝鋒槍、響尾蛇XM15突擊步槍、61蠍式衝鋒槍等槍枝，均有強大致命火力，且黑市價格每把均超過百萬元。其中斯泰爾TMP是由奧地利所製造，為強大殺傷力之戰術衝鋒手槍，是市面所少見。
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