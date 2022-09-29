女子陳屍龍山寺內廁所 背包紙條內容連提對不起

台北市萬華區龍山寺內傳出有一名鄭姓女子陳屍在廁所內，警方初步判斷現場無打鬥、外力介入痕跡，勘查後等待司法相驗釐清死因。聯合報系資料照

台北市萬華區香火鼎盛的龍山寺內傳出有一名鄭姓女子陳屍在廁所內，下午2點多時清潔人員發現才趕緊報警；鄭女隨身包包內還放有2張紙條，上面書寫著「對不起，要清理很麻煩」、「對不起，不要隨便跟靈界溝通」等，警方目前已經通知家屬到所。

據了解，鄭女是在今天上午11點多時，到達龍山寺並走入廁所，直到下午2點多，龍山寺的清潔員因為發現位於地下室的廁所內，倒數第二間無法打開，敲門也沒有人回應，才請保全人員到場查看。

一開門就見鄭女已經陳屍廁所，明顯死亡多時。警方獲報到場，在鄭女的隨身背包發現紙條，上面還寫有「對不起，對不起」、「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，對不起，請各位原諒，請不要隨便跟靈界的人溝通」等語。

警方初步判斷現場無打鬥、外力介入痕跡，勘查後等待司法相驗釐清死因。

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