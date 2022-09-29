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兄弟疑討保護費不成開槍還丟震撼彈 台南地院裁押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蘇姓男子疑向南區一家PUB店索討保護費不成，26日先朝楊姓男子停放轎車開9槍洩憤，昨天再到東區同一店家開的燒烤店開1槍，還丟擲震撼彈，台南地院下午召開羈押庭，認他涉犯槍砲、恐嚇等罪疑重大，且有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，裁定羈押。

台南地院指出，蘇經法官訊問後，坦承持有改造手槍及子彈、恐嚇、毀損犯行，否認涉犯恐嚇取財犯行，並有證人證詞及現場勘察照片佐證，認他涉犯未經許可持有具殺傷力之改造手槍及子彈罪、恐嚇危害安全罪、毀損罪，犯罪嫌疑重大。

台南地院指出，蘇第一次犯案後即藏匿，且有逃亡計畫，有事實足認有他逃亡之虞；惟可能有共犯尚未到案釐清案情，有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞。

同時，蘇短短不到2日之內，接連犯下2起持槍射擊恫嚇他人案件，且犯罪動機是與他人恩怨，自難排除他再次開槍洩憤的可能，有事實足認他有反覆實施恐嚇犯行之虞。

因此，法官認他有羈押必要，應予羈押。除准許母親接見通信之外，其餘禁止接見通信。

台南地院認蘇姓男子涉犯槍砲、恐嚇等罪疑重大，且有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，反覆實施恐嚇犯行之虞，裁定羈押。圖／記者翻攝
台南地院認蘇姓男子涉犯槍砲、恐嚇等罪疑重大，且有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，反覆實施恐嚇犯行之虞，裁定羈押。圖／記者翻攝

恐嚇 台南

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