聽新聞
test
0:00 / 0:00
兄弟疑討保護費不成開槍還丟震撼彈 台南地院裁押
蘇姓男子疑向南區一家PUB店索討保護費不成，26日先朝楊姓男子停放轎車開9槍洩憤，昨天再到東區同一店家開的燒烤店開1槍，還丟擲震撼彈，台南地院下午召開羈押庭，認他涉犯槍砲、恐嚇等罪疑重大，且有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，裁定羈押。
台南地院指出，蘇經法官訊問後，坦承持有改造手槍及子彈、恐嚇、毀損犯行，否認涉犯恐嚇取財犯行，並有證人證詞及現場勘察照片佐證，認他涉犯未經許可持有具殺傷力之改造手槍及子彈罪、恐嚇危害安全罪、毀損罪，犯罪嫌疑重大。
台南地院指出，蘇第一次犯案後即藏匿，且有逃亡計畫，有事實足認有他逃亡之虞；惟可能有共犯尚未到案釐清案情，有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞。
同時，蘇短短不到2日之內，接連犯下2起持槍射擊恫嚇他人案件，且犯罪動機是與他人恩怨，自難排除他再次開槍洩憤的可能，有事實足認他有反覆實施恐嚇犯行之虞。
因此，法官認他有羈押必要，應予羈押。除准許母親接見通信之外，其餘禁止接見通信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言