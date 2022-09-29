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高雄男偷電纜線遭7警圍捕 落網一查他身背5通緝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一處民宅整修工地，12日遭竊賊闖入，偷走約萬元電纜線；警方獲報追查，發現竊賊每天騎車軌跡，常在三民區一處遊藝場附近停留，於是派員埋伏，昨發現竊賊走入大樓，7警將他壓制逮捕，查出劉姓竊嫌竟是涉5項毒品等案的通緝犯。

警方指出，家住三民區的郭姓男子9月12日至三民二警分局民眾路派出所報案，郭指稱住家正在整修，工地放置的價值約1萬元的3綑電纜線不翼而飛。

警方調閱監視器畫面，以車追人，發現竊賊行車軌跡，在案發後，每天從三民區到前鎮區，且在九如和大昌路口至九如和建工路口時，會停留一些時間，警方縮小範圍，鎖定在一家遊藝場附近埋伏守候。

警方守株待兔10餘天，昨午終於發現竊賊身影，民族所所長林卓材率領巡佐盧志霖、警員蕭晟成、張仲凱、張宗碩、黃柏綸、林晏傳等員警執行查緝，跟蹤竊賊及其女友進入一棟大樓。

警方見機不可失，趨前將竊嫌圍捕，壓制在地，現場場查扣失竊車牌一面及安非他命吸食器玻璃球2顆；警方查出竊賊是44歲的劉姓男子，因涉及竊盜和毒品等5件案件，今年4月和6月分別遭高雄地檢署和高雄地院發布通緝在案，警詢後將劉男解送歸案，並另案依竊盜罪嫌送辦。

三民二警分局民族路派出所警方緝捕劉姓竊嫌後，在機車中搜出毒品吸食器。記者石秀華／翻攝
三民二警分局民族路派出所警方緝捕劉姓竊嫌後，在機車中搜出毒品吸食器。記者石秀華／翻攝
三民二警分局民族路派出所員警圍捕竊嫌劉姓男子，將他壓制逮捕後，查出劉是5項通緝犯。記者石秀華／翻攝
三民二警分局民族路派出所員警圍捕竊嫌劉姓男子，將他壓制逮捕後，查出劉是5項通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子偷電纜線，遭7警圍捕到案，警查出劉是5項通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄劉姓男子偷電纜線，遭7警圍捕到案，警查出劉是5項通緝犯。記者石秀華／翻攝

毒品 通緝 竊盜

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