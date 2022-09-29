聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男偷電纜線遭7警圍捕 落網一查他身背5通緝
高雄市一處民宅整修工地，12日遭竊賊闖入，偷走約萬元電纜線；警方獲報追查，發現竊賊每天騎車軌跡，常在三民區一處遊藝場附近停留，於是派員埋伏，昨發現竊賊走入大樓，7警將他壓制逮捕，查出劉姓竊嫌竟是涉5項毒品等案的通緝犯。
警方指出，家住三民區的郭姓男子9月12日至三民二警分局民眾路派出所報案，郭指稱住家正在整修，工地放置的價值約1萬元的3綑電纜線不翼而飛。
警方調閱監視器畫面，以車追人，發現竊賊行車軌跡，在案發後，每天從三民區到前鎮區，且在九如和大昌路口至九如和建工路口時，會停留一些時間，警方縮小範圍，鎖定在一家遊藝場附近埋伏守候。
警方守株待兔10餘天，昨午終於發現竊賊身影，民族所所長林卓材率領巡佐盧志霖、警員蕭晟成、張仲凱、張宗碩、黃柏綸、林晏傳等員警執行查緝，跟蹤竊賊及其女友進入一棟大樓。
警方見機不可失，趨前將竊嫌圍捕，壓制在地，現場場查扣失竊車牌一面及安非他命吸食器玻璃球2顆；警方查出竊賊是44歲的劉姓男子，因涉及竊盜和毒品等5件案件，今年4月和6月分別遭高雄地檢署和高雄地院發布通緝在案，警詢後將劉男解送歸案，並另案依竊盜罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言