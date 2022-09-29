高雄男偷電纜線遭7警圍捕 落網一查他身背5通緝

高雄市一處民宅整修工地，12日遭竊賊闖入，偷走約萬元電纜線；警方獲報追查，發現竊賊每天騎車軌跡，常在三民區一處遊藝場附近停留，於是派員埋伏，昨發現竊賊走入大樓，7警將他壓制逮捕，查出劉姓竊嫌竟是涉5項毒品等案的通緝犯。

警方指出，家住三民區的郭姓男子9月12日至三民二警分局民眾路派出所報案，郭指稱住家正在整修，工地放置的價值約1萬元的3綑電纜線不翼而飛。

警方調閱監視器畫面，以車追人，發現竊賊行車軌跡，在案發後，每天從三民區到前鎮區，且在九如和大昌路口至九如和建工路口時，會停留一些時間，警方縮小範圍，鎖定在一家遊藝場附近埋伏守候。

警方守株待兔10餘天，昨午終於發現竊賊身影，民族所所長林卓材率領巡佐盧志霖、警員蕭晟成、張仲凱、張宗碩、黃柏綸、林晏傳等員警執行查緝，跟蹤竊賊及其女友進入一棟大樓。