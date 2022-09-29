影／移民官摔角秒制伏逃逸移工 查獲26名非法外來人口

移民署南區事務大隊台南市專勤隊昨天聯手勞政機關前往外來人口聚集熱點查處非法，30多人中還有精通摔角移民官，一舉逮捕抗拒移工、查獲26名非法外來人口，其中22名失聯移工；另3名非法雇主全依違反入出國及移民法及就業服務法帶回調查。

專勤隊表示，掌握轄內安南區某處透天出租套房有多名失聯移工頻繁出入，決定採取拂曉埋伏策略，發現對象清晨紛紛魚貫而出準備上車從事非法工作，發動圍捕行動，其中1名失聯移工眼見移民官從四面八方包夾，仗著自己體力好、腳程快，仍然不死心企圖逃竄，卻剛好碰上曾參加摔角比賽移民官，以摔角術壓制在地，只能大呼倒楣。

專勤隊員說，另一處善化區現場有許多非法外來人口不知早已被鎖定，眼見專勤隊員上門，因為無處躲藏，不顧危險在鋼架上奔跑逃避追捕，直到被團團包圍，才只好心不甘情不願的放棄掙扎。