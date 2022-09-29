一見警就逃！毒犯逃跑「仆街」 摔出海洛因及安非他命

詹男逃跑時自摔，掉出毒品。記者李隆揆／翻攝 詹姓、張姓男子近日在台北市萬華區遭遇巡邏員警，心虛躲避反被員警盯上，2人拔腿逃跑，不出20公尺詹男就跌倒，張男也被追回，員警清查發現2人持有毒品海洛因、安非他命等，當場逮捕2人，交由轄區萬華分局警方續辦。

警方調查，59歲詹男及43歲張男曾涉多起毒品案，2人9月24日中午在萬華區環河南路、桂林路口，一見警車就躲向路旁柱子，巡邏的北市保大員警見2人行跡詭異，停車準備盤查2人，未料警車車門一開，2人立刻拔腿逃跑。

詹男逃跑約20公尺就「仆街」自摔，掉出1包安非他命、1包海洛因及1瓶海洛因混和液，張男則是跑了約200公尺後遁入小巷，仍遭女警追上制伏被起獲施用過的海洛因針筒1支。

據悉，張男面對員警質問「跑什麼跑？」一度胡扯「我以為你們是要抓我去驗核酸檢測啊！」2人就逮後坦承吸食毒品。

警方表示，過程中一名機車騎士熱心協助，指引員警追上張男及女警，順利查獲毒品等證物，逮捕2人後依違反毒品危害防制條例罪嫌交由轄區萬華分局續辦。同時呼籲，毒品戕害身體健康，影響正常生活，民眾切勿嘗試。

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