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影／淡水男偷量販店員手機、帽內藏毒 遭逮反嗆警栽贓

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區高姓竊嫌，上周六（24日）下午，在中山路二段一間量販店，偷走店員一只手機後逃逸。警方獲報調閱監視器畫面追緝，一個小時候離案發地400公尺將人逮到，並在高嫌所戴帽子內搜出毒品，不料，高卻大聲嗆警「栽贓」帶回偵辦，警詢後依竊盜、毒品等罪嫌移送法辦。

據了解，高姓男子（47歲）上周六（24日）下午4時許，在新北市淡水區中山路二段一間連鎖量販店內，將女店員放在櫃檯上2萬元手機竊走，隨即騎著單車逃離現場。

經轄區警獲報，調閱沿路監視器畫面追緝，於1個小時後，在離大賣場400公尺處，將高嫌逮捕。面對警方詢問，高嫌一度謊稱「手機是在量販店內撿到的」，但高男卻又無法清楚交代撿拾細節，敵不過警方不斷追問，高嫌這才坦承偷竊

孰料，警附帶搜索，竟發現在高嫌所戴帽內，搜出一包毒品安非他命，高嫌竟當場惱羞嗆警「你栽贓我嗎？」連同毒品一併帶回偵辦，警詢後依違反毒品危害防制條例、竊盜等罪嫌將高移送法辦。

警詢後依竊盜、毒品等罪嫌將高嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依竊盜、毒品等罪嫌將高嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
高嫌偷完手機騎單車逃離，警方循線在400公尺遠將他逮捕。記者曾伯愷／翻攝
高嫌偷完手機騎單車逃離，警方循線在400公尺遠將他逮捕。記者曾伯愷／翻攝
高嫌偷完手機騎單車逃離，警方循線在400公尺遠將他逮捕。記者曾伯愷／翻攝
高嫌偷完手機騎單車逃離，警方循線在400公尺遠將他逮捕。記者曾伯愷／翻攝
警方在高嫌所戴的帽子內搜到毒品。記者曾伯愷／翻攝
警方在高嫌所戴的帽子內搜到毒品。記者曾伯愷／翻攝

毒品 偷竊

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