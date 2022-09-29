影／淡水男偷量販店員手機、帽內藏毒 遭逮反嗆警栽贓

新北市淡水區高姓竊嫌，上周六（24日）下午，在中山路二段一間量販店，偷走店員一只手機後逃逸。警方獲報調閱監視器畫面追緝，一個小時候離案發地400公尺將人逮到，並在高嫌所戴帽子內搜出毒品，不料，高卻大聲嗆警「栽贓」帶回偵辦，警詢後依竊盜、毒品等罪嫌移送法辦。

據了解，高姓男子（47歲）上周六（24日）下午4時許，在新北市淡水區中山路二段一間連鎖量販店內，將女店員放在櫃檯上2萬元手機竊走，隨即騎著單車逃離現場。

經轄區警獲報，調閱沿路監視器畫面追緝，於1個小時後，在離大賣場400公尺處，將高嫌逮捕。面對警方詢問，高嫌一度謊稱「手機是在量販店內撿到的」，但高男卻又無法清楚交代撿拾細節，敵不過警方不斷追問，高嫌這才坦承偷竊。