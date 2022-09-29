聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／淡水男偷量販店員手機、帽內藏毒 遭逮反嗆警栽贓
新北市淡水區高姓竊嫌，上周六（24日）下午，在中山路二段一間量販店，偷走店員一只手機後逃逸。警方獲報調閱監視器畫面追緝，一個小時候離案發地400公尺將人逮到，並在高嫌所戴帽子內搜出毒品，不料，高卻大聲嗆警「栽贓」帶回偵辦，警詢後依竊盜、毒品等罪嫌移送法辦。
據了解，高姓男子（47歲）上周六（24日）下午4時許，在新北市淡水區中山路二段一間連鎖量販店內，將女店員放在櫃檯上2萬元手機竊走，隨即騎著單車逃離現場。
經轄區警獲報，調閱沿路監視器畫面追緝，於1個小時後，在離大賣場400公尺處，將高嫌逮捕。面對警方詢問，高嫌一度謊稱「手機是在量販店內撿到的」，但高男卻又無法清楚交代撿拾細節，敵不過警方不斷追問，高嫌這才坦承偷竊。
孰料，警附帶搜索，竟發現在高嫌所戴帽內，搜出一包毒品安非他命，高嫌竟當場惱羞嗆警「你栽贓我嗎？」連同毒品一併帶回偵辦，警詢後依違反毒品危害防制條例、竊盜等罪嫌將高移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言