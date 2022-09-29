網紅郭鬼鬼、面白大丈夫當主角 台中反詐宣導影片上線

台中市長盧秀燕曾在上月底邀請網紅「好棒Bump」，分享反詐經驗，台中市警局與勞工局與網紅「郭鬼鬼」、喜劇團體「面白大丈夫」合作，拍攝兩隻宣導影片，在今天在市刑大的臉書上線，影片分為直播篇與出國篇，讓民眾能在有趣的影片，吸收反詐、防詐的資訊。

台中市刑大表示，此次拍攝的兩支宣導影片「直播篇」、「出國篇」找來網紅郭鬼鬼、喜劇團體面白大丈夫演出，

影片中面白劇團的團長董軒，被郭鬼鬼扮演女高中生直播主，以一同生活為由，要騙出國，而董要出國門前，面白團員阿量、木森、耿賢的刑警，現身規勸，才沒讓歹徒得逞，影片已在「臺中市政府警察局刑事警察大隊」和「勞動in台中」的臉書上線。

台中市刑大指出，上月底市長盧秀燕邀請知名Youtuber好棒Bump分享反詐經驗後，市警局、勞工局著手規畫反詐宣導活動，透過分齡、分眾，不再採取以往警察機關唱獨角戲，而是結合勞工局就業服務處的資源，強化媒合青年朋友安心就業，同時更開發優良職缺，讓民眾、廠商雙贏，也避免社會經驗不足的新鮮人遭誘騙成為詐騙集團的幫兇和被害人。

台中市警局長蔡蒼柏說，台中市有優質廠商與職缺，在等待青年朋友發展所長，只要努力，台中市是宜居，也友善青年的城市，讓民眾知道在台中安心生活，順利就業，是此次跨局合作的目標。

勞工局長張大春說，台中市有精密機械、光電、風能、服務等多元產業聚落，勞工局積極開發優質職缺，並把關勞動條件，讓市民朋友能順利且在地就業。

影片連結如下：

直播篇

出國篇