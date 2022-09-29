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槍擊天道盟新竹分會長 凶嫌屬北山會

聯合報／ 記者王駿杰楊湛華李奕昕／連線報導

宋男去年10月穿黑衣、戴鴨舌帽持槍搶超商，40秒後單手拖行補鈔匣離去。圖／報系資料照
宋男去年10月穿黑衣、戴鴨舌帽持槍搶超商，40秒後單手拖行補鈔匣離去。圖／報系資料照

天道盟太陽會新竹分會長戴銘詮1個月前遭人連開10槍，中8槍送醫，槍手逃逸後燒車滅證；警方查出同為天道盟北山會分子宋姓男子涉重嫌，前天到宜蘭逮人，起獲槍支。宋否認犯案，稱槍撿到的，警方研判是買凶殺人，背後恐牽涉黑幫利益，依殺人未遂罪嫌移送，檢方訊後聲請羈押禁見宋男獲准。

宋男另涉去年10月桃園新屋一家超商ATM補鈔搶案被通緝，他當時尾隨保全員進超商，朝補鈔匣開槍恫嚇保全，搶走51萬補鈔匣，事後打不開，只挖出3萬元。宋同樣燒車滅證，警方根據現場DNA比對查出他涉案。

49歲戴銘詮綽號「南寮國」，8月30日上午與小舅子開車送小孩上學，近8點返回新竹市南寮住家剛入屋，1名黑衣男子從約30公尺外衝至門口，朝屋內連開10槍，戴身中8槍，腹部3槍、右大腿3槍及左小腿兩槍，小舅子倉皇逃出，戴送醫脫險。

警方事後在桃園中正東路發現作案車輛，已燒到剩骨架，因現場偏僻，研判有人接應，車子則是層層轉手的權利車，計畫縝密。

專案小組調閱千支監視器過濾，發現與新屋超商ATM補鈔搶匪43歲宋男特徵相符，犯案手法雷同，鎖定追查出他躲在宜蘭，前天清晨攻堅抓人，宋睡夢中落網，起獲1把克拉克手槍與7顆子彈。

另5名涉接應共犯，兩人以10萬元交保，1人6萬交保，另2人請回。

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