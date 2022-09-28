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兄弟疑討保護費不成開槍還丟震撼彈 南檢訊後聲押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蘇姓男子疑向南區一家PUB店索討保護費不成，26日清晨先朝楊姓男子停放轎車開9槍洩憤，今天凌晨再到東區同一店家開的燒烤店開1槍，還丟擲震撼彈，檢方認他涉違反槍砲、恐嚇等案，有勾串共犯、湮滅證據、逃亡之虞，及反覆實施恐嚇危害安全及恐嚇取財之虞，向法院聲請羈押。

據了解，27歲蘇姓男子混跡黑道，先於本月26日清晨先到台南市南區一家PUB，要索討保護費，店家方面請來陳姓男子協調，蘇不滿意後，朝楊停在路邊轎車開9槍，當時車上沒有人。PUB店家事後得知此事，在網路上向蘇嗆聲。

蘇今天凌晨零點多，先向台南市警方表示要投案，但他投案之前，先到台南市東區一家燒烤店對天花板開1槍後，還丟擲震撼彈，台南市警六分局、一分局和台南市刑大獲報後循線將他逮捕，並查扣1把改造手槍和空彈夾1個。警方詢問後，依恐嚇取財、違反槍砲彈藥刀械管制罪嫌，移送檢方偵辦。

南檢認蘇男涉違反槍砲、恐嚇等案，有勾串共犯、湮滅證據、逃亡之虞，及反覆實施恐嚇危害安全及恐嚇取財之虞，向法院聲請羈押。圖／記者翻攝
南檢認蘇男涉違反槍砲、恐嚇等案，有勾串共犯、湮滅證據、逃亡之虞，及反覆實施恐嚇危害安全及恐嚇取財之虞，向法院聲請羈押。圖／記者翻攝

台南 恐嚇

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