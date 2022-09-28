兄弟疑討保護費不成開槍還丟震撼彈 南檢訊後聲押

蘇姓男子疑向南區一家PUB店索討保護費不成，26日清晨先朝楊姓男子停放轎車開9槍洩憤，今天凌晨再到東區同一店家開的燒烤店開1槍，還丟擲震撼彈，檢方認他涉違反槍砲、恐嚇等案，有勾串共犯、湮滅證據、逃亡之虞，及反覆實施恐嚇危害安全及恐嚇取財之虞，向法院聲請羈押。

據了解，27歲蘇姓男子混跡黑道，先於本月26日清晨先到台南市南區一家PUB，要索討保護費，店家方面請來陳姓男子協調，蘇不滿意後，朝楊停在路邊轎車開9槍，當時車上沒有人。PUB店家事後得知此事，在網路上向蘇嗆聲。